Un homenaje a NY: el vestido de Blake Lively en la Met Gala 2022 se robó la alfombra roja

La noche de este lunes, la actriz Blake Lively deslumbró en la alfombra roja de la Met Gala, luciendo un vestido que hacía homenaje dos de los símbolos más reconocidos de la ciudad de Nueva York: la Estatua de la Libertad y el Empire State.

La gala del Metropolitan Museum of Art este año tuvo el tema "In America: an Anthology of Fashion", un recorrido por la historia de la moda estadounidense, y la actriz conocida por su papel en la serie Gossip Girl escogió uno de los atuendos más icónicos de una noche que tradicionalmente se convierte en una excéntrica pasarela.

La actriz de 34 años fue la anfitriona de la gala junto a su esposo, Ryan Reynolds, y el vestido de la casa Versace que escogió la para noche del Met sin duda estuvo a la altura de la noche.

Blake Lively y Ryan Reynolds fueron los anfitriones de la Met Gala 2022. / Foto: AFP

La larga cola del vestido saltaba de primera instancia a la vista, mientras que la corona y los guantes que portaba la actriz completaban un atuendo casi de cuento de hadas.

Sin embargo, el detalle más sorprendente surgía de la inspiración para confeccionar el vestido, que rendía homenaje a la Estatua de la Libertad y al Empire State, dos de los símbolos más importantes de la ciudad de Nueva York y de todo Estados Unidos.

La larga cola del vestido que usó Lively estuvo inspirada en la toga de “La libertad iluminando al mundo” —el nombre real de la Estatua de la Libertad—, al igual que la corona que remataba su peinado. por otro lado, el torso de la actriz mostraba los detalles art decó de la arquitectura del Empire State.

El vestido Versace que lució la actriz rindió homenaje a la ciudad de Nueva York. / Foto: AFP

Pero lo que más llamó la atención fue el efecto con el cual su atuendo pasó del tono cobrizo que lucía en un principio hasta un turquesa. Lo anterior rememoraba el paso del tiempo en el monumento que se convirtió en la puerta de entrada a Estados Unidos desde 1886.

Originalmente, cuando la estatua llegó a EU como regalo de Francia para celebrar el centenario de la independencia de las colonias inglesas, el monumento lucía un color cobre; sin embargo, el paso del tiempo lo fue desgastando hasta terminar en el actual tono turquesa que todos conocemos.