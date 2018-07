¡Boda en camino! Nick Jonas se compromete con su novia Priyanka Chopra

Vaya sorpresa que dio Nick Jonas, según la revista People el más 'pequeño de los Jonas Brothers' se comprometió con Priyanka Chopra.

La publicación reveló que tras sólo dos meses de relación, Nick le propuso matrimonio a la actriz en Londres, el 18 de julio pasado durante su cumpleaños número 36.

Te recomendamos: Jennifer Lopez cumple 49 y lo presume con impactantes fotos en bikini

El cantante aprovechó los festejos de su novia para comprometerse con ella, lo cual según fuentes cercanas a la pareja a alegrado a todos a su alrededor.

Están muy felices. Sus amigos y familiares nunca le habían visto así y están muy emocionados por él. Indudablemente, va en serio con ella.

Además, han dado a conocer que el intérprete de Close cerró una tienda de la exclusiva joyería Tiffany & Co. en Nueva York para comprar un anillo de compromiso de diamantes para la futura esposa.

No te pierdas: Equipo de Demi Lovato intentó reingresarla a rehabilitación pero ella se negó

Por el momento, ninguno de los dos ha dado alguna declaración al respecto, sin embargo el director de cine Ali Abbas Zafar, que iba a dirigir a la actriz en la película india Bharat, ha publicado en Twitter un mensaje donde deja entrever el compromiso de las celebridades.

Sí, Priyanka Chopra ya no forma parte de @Bharat_TheFilm & y la razón es muy especial. Hace tiempo que Nick nos habló de su decisión y estamos muy felices por ella. El equipo Bharat desea a @priyankachopra amor y felicidad por vida.