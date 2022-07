Bailarín de la boy band Mirror se debate entre la vida y la muerte

Luego del accidente sufrido por los integrantes de la boy band The Mirror, las autoridades de Hong Kong iniciaron una investigación para conocer las causas que provocaron la caída de una de las pantallas sobre el escenario.

Fueron dos los bailarines que resultaron heridos tras la inesperada caída y ambos fueron llevados para su atención médica: uno de ellos sufrió heridas en al cabeza y se encuentra estable pero el segundo joven se debate entre la vida y la muerte.

Un portavoz del centro sanitario. informó que el chico permanece en estado grave en la unidad de cuidados intensivos del hospital Queen Elizabeth con daños en el cuello.

#BREAKING: A horrible accident erupted as a Hong Kong singing and dancing boy band was hosting their first concert, injuring at least two dancers. Both were said to be conscious when being sent to the hospital. pic.twitter.com/y3c7MVyUmn — Ezra Cheung (@ezracheungtoto) July 28, 2022

Por otro lado, medios coreanos informaron que luego de hacerle los respectivos exámenes para conocer la gravedad de su situación se descubrió que el bailarín tenía una hemorragia cerebral más fractura de vértebras cervicale,s por lo que había un fuerte daño a la médula espinal.

Los médicos decidieron hacerle una operación de emergencia y por el momento se encuentran a la espera de que se restaurarse la línea nerviosa de la médula para evaluar si sus futuras funciones corporales se verán afectadas.

Sin embargo, algunos expertos señalaron que la lesión podría quedar afectada hasta el punto de causarle parálisis permanente debajo del cuello y también podría estar propenso a sufrir otro derrame cerebral, que podría ser mortal.

Conciertos cancelados

Tras el accidente, y el manager del grupo, Ahfa Wong Wai-kwan, se disculpó ante el público el cual habìa acudido al cuarto concierto que se celebraba en el Coliseum.

El grupo tenían planeado ofrecer 12 actuaciones, pero ahor todas han sido canceladas hasta nuevo aviso pues ahora se tendrá que esperar el tiempo necesario para la investigación.

El objetivo de las autoridades es conocer las causas, dar con los responsables y al mismo tiempo realizar una inspección de las instalaciones para que en futuros eventos la seguridad quede garantizada

Con información de EFE