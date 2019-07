Captan a Lady Gaga besando a un hombre ¡y no es Bradley Cooper!

Las especulaciones sobre un romance entre Lady Gaga y Bradley Cooper aumentan como la espuma, pero tal parece que solo es una relación creada por la prensa del corazón.

Así lo demuestran las fotografías que People publicó sobre la cantante con su posible nuevo novio.

Foto: Instagram Lady Gaga

La intérprete de Poker Face fue captada muy romántica en un restaurante de Studio City, en Los Angeles, California, y no con Cooper, sino con su ingeniero de sonido, Daniel Horton.

Lady Gaga no ocultó su entusiasmo con este hombre de 37 años que ha trabajado con Camilla Cabello, Bruno Mars y Justin Timberlake, terminando con los rumores de que fue la tercera en discordia en el divorcio de Bradley con la modelo rusa Irina Shayk, con quien tuvo una hija, Lea de Seine.

Lady Gaga has been spotted in LA kissing audio producer Dan Horton. pic.twitter.com/OWLCpoJd8Z — Gaga Now 👾 (@GagaNowCo) 30 de julio de 2019

¿Y el corazón de Bradley?

Pues ahora hay una nueva integrante en este melodrama. Según The National Enquirer, la actriz Jennifer Garner, ex esposa de Ben Affleck, estaría dando consuelo a Bradley Cooper tras su separación de Irina.

El diario señaló que Cooper y Garner están pasando mucho tiempo juntos, y que él estuvo "llorando en sus hombros" las veces que ella visitó su casa.

Foto: Instagram jennifer.garner

Sin embargo, Entertainment Tonight afirma que el protagonista de Nace una Estrella está completamente enfocado en su carrera y su pequeña hija.