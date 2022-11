Mi madre no educó a un hipócrita: la razón por la que Brendan Fraser no irá a los Globos de Oro

El actor Brendan Fraser ha tenido un gran 2022, y es que con su actuación en la película The Whale, de Darren Aronofsky, se ha colocado como uno de los favoritos en la siguiente temporada de premios.

Uno de estos galardones a los que está nominado Fraser es en la siguiente gala de los Globos de Oro, sin embargo, el actor asegura que no tiene ninguna intención de acudir a la ceremonia.

“Mi madre no educó a un hipócrita"

El actor en una entrevista con la revista GQ confirmó que no participará de la ceremonia si es nominado debido a su acusación de que Philip Berk, expresidente y miembro de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, abusó sexualmente de él en 2003.

“No, no voy a participar… Es por la historia que tengo con ellos. Y mi madre no educó a un hipócrita. Puedes llamarme muchas cosas, pero no eso”, sentenció Fraser.

El actor aseguró que el incidente le ocasionó depresión y afectó negativamente a su carrera en Hollywood, por lo que la organización encargada de los premios investigó el suceso, en el que el entonces muy influyente periodista le agarró el trasero al actor.

El protagonista de The Whale, donde Fraser encarna a un profesor de inglés solitario que sufre de obesidad severa y que intenta reconectar con su hija adolescente para tener una última oportunidad de redención, señaló como su relación con la HFPA no ha mejorado desde entonces.

Philip Berk, el hombre al que Fraser acusó de abuso sexual

Brendan Fraser reveló la agresión sexual en una entrevista de 2018, donde describió que Philip Berk, dos años antes de presidir la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, se le acercó para saludarlo y aprovechó para tocarlo.

El propio Berk hace mención de este hecho en sus memorias, pero en esas páginas indicó que aquello fue una broma. Pero Fraser tiene una versión muy distinta.

Brendan Fraser durante la presentación de "The Whale" en el Festival de Venecia. Foto: AFP

“Su mano izquierda se extiende, me agarra la nalga y uno de sus dedos me toca en el perineo. Y empieza a moverlo”, detalló el actor a la publicación.

El actor confesó que en ese momento lo invadió el pánico y que su reacción fue apartarle la mano a Berk e irse del hotel sin hablar con nadie.

“Me hizo sentirme enfermo. Me sentí como un niño con un nudo en la garganta. Creía que me iba a poner a llorar”

El actor se fue a su casa, aterrorizado, y allí se lo contó a su mujer, pero decidió no presentar cargos contra Berk.

Philip Berk aseguró a la revista que Fraser se había inventado la historia. No obstante, los representantes del actor exigieron una disculpa escrita a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, que Berk escribió.

“Mi disculpa no admitió haber hecho nada malo. Era el típico ‘si he hecho algo que molestó al Sr. Fraser, no fue mi intención y me disculpo”, decía la carta.

Tras lo sucedido, Fraser asegura que no pudo olvidar este incidente y su angustia terminó desembocando en una profunda depresión y con la sensación de que “le habían quitado algo”.

Aquel desagradable episodio lo convirtió en una persona solitaria y lo obligó a retirarse de la escena pública. “Me hizo retroceder, me hizo recluirme”, confesó el actor.

Tras la acusación, la asociación dijo en un comunicado: “Nos oponemos firmemente al acoso sexual y al tipo de comportamiento descrito en este artículo”.

La organización también abrió una investigación sobre el asunto, que GQ informó terminó con la propuesta de la organización de que Fraser firmara una declaración conjunta que decía:

“Aunque se concluyó que el Sr. Berk tocó inapropiadamente al Sr. Fraser, la evidencia respalda que fue pensado para ser tomado como una broma y no como un avance sexual”.

Fraser asegura que se negó a firmar y Berk siguió siendo miembro votante de la HFPA, pero el actor asegura que está dispuesto a reconsiderar su relación con la HFPA y los Globos de Oro si reconocen la gravedad del hecho.