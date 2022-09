Britney Spears y la verdad sobre sus hijos: nuevo audio deja al descubierto una cruda realidad

Jayden y Preston, los hijos de Britney Spears, rompieron el silencio y decidieron hablar sobre cómo es verdaderamente la relación con su madre, dejando al descubierto que la realidad es más cruda de lo que parece.

Fue para la cadena IVT, que los hermanos revelaron lo que han pasado a lo largo de estos y cómo les ha afectado la conducta y el comportamiento de la princesa del pop que ha pasado por muchos momentos complicados, en donde ha culpado principalmente a su familia de haberse aprovechado de ella.

Hoy te contamos los detalles sobre la entrevista de los chicos y te damos a conocer la respuesta de la cantante que salió a la luz a través de un nuevo audio inédito en el que confiesa la realidad sobre su relación.

¿Qué dijeron los hijos de Britney Spears?

Sean Preston, de 16 años, y Jayden, de 15, comentaron que su relación con Britney está fracturada debido a los señalamientos que ella ha realizado en contra de sus abuelos y demás miembros de su familia por lo que también fue que decidieron no ir a su reciente boda con Sam Asghari.

Sin embargo, aseguraron que eso no significa que no la quieran, al contrario, esperan que en esta nueva etapa sea muy feliz con él.

"Nuestra relación con ella llevará tiempo y esfuerzo repararla. Creo al cien por cien que se puede arreglar. Quiero que ella se encuentre mejor mentalmente. Cuando sea así, me gustaría verla de nuevo.

"Te quiero mucho, espero lo mejor para ti. Quizá un día nos podamos sentar y hablar de nuevo. Sobre la boda no digo que no me alegre por ella. Me alegro, pero no invitó a toda la familia y si solo íbamos a ser entonces Preston y yo, no veo cómo podría haber terminado bien", dijo Jayden.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Britney Spears (@britneyspears)

Sobre los 13 años que estuvo la cantante bajo la tutela de su padre, el menor de los hermanos defendió a su abuelo, asegurando que él solo quería lo mejor para su mamá, pero que tal vez lo largo de la custodia fue lo que terminó por afectar a la artista.

"Al principio él solo intentaba ser como cualquier padre que dejaba a su hija perseguir su sueño de convertirse en una estrella, pero quizá la tutela duró demasiado. Probablemente mi madre estaba enfadada por esta situación que se alargaba demasiado y, personalmente, creo que así fue. Debería haberse tomado un respiro y descansar.

"A mi abuelo lo quiero con todo mi corazón. Solo estaba intentando ser padre", agregó Jayden

Con respecto a las controversiales publicaciones que la princesa del pop realiza en sus redes sociales, el joven comentó que si eso le ayuda a ella para desahogarse, está bien, pero que espera algún día deje de hacerlo pues pareciera que sólo lo hace para llamar la atención, sobretodo cuando primero lo comparte y luego se arrepiente y lo elimina.

"Es como si publicara cosas para llamar la atención. Ha sido así durante años y puede que nunca deje de hacerlo, pero espero que lo haga".

Britney Spears le responde a sus hijos

La cantante publicó otro audio inédito en el que le contestó a sus hijos, en especial a Jayden, quien fue el que habló más durante la entrevista e hizo hincapié en que muy pronto ella dejará de pagar la manutención pues ya se acercan a la mayoría de edad.

"Jayden mientras desacreditas mi comportamiento, como lo ha hecho el resto de mi familia, yo sigo trabajando para pagar sus cuentas.

"¿Ustedes quieren que me recupere para que pueda seguir dándole a su papá 40 mil dólares al mes o la verdadera razón de su comportamiento es porque en dos años se va a terminar y no van a obtener nada?”, sentenció Brit.

@_britneylandia #britneyspears #britneyarmy #princessofpop #viral #fouryou #parati #britneyfan #fypシ ♬ sonido original - BRITNEY ASGHARI SPEARS

En la grabación Britney asegura que incluso intentó hablar con sus hijos para convencerlos de que necesitaba pasar más tiempo con ellos, sin embargo, terminó pasando todo lo contrario.

"Voy a decirlo: Me senté en la cocina y los vi directo a los ojos y les pregunté ‘¿Cómo es posible que ya no pueda verlos o simplemente verlos más? Quisiera verlos semanalmente’. Y ustedes dijeron: ‘Mamá, un pequeño cambio’.

"Tú (Jayden) y tu hermano siempre me dejaban en esa casa dos horas antes de lo acordado. Preston se dormía y tú tocabas el piano todo el tiempo y si no los llenaba de regalos y tenía comida sorprendente lista y actuaba como una maldita santa, de todas formas nunca era lo suficientemente buena", reclamó.

Finalmente, Spears dejó en claro que aunque no es perfecta siempre los ha querido y ha deseado una mejor relación con ellos.

"La vez que los vi a los ojos y les dije que quería verlos más, le llamaron a su papá y nunca más los volví a ver. Yo no hice nada malo y sé que no soy perfecta, pero el amor que les he dado y cuánto los adoro", concluyó la intérprete.