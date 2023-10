Aborto y abandono: Britney Spears rompe el silencio sobre su noviazgo con Justin Timberlake

Al parecer Britney Spears no se guardó nada de sus memorias, las cuales publicó en el libro The Woman in Me, pues uno de los temas que ha salido a relucir fue el lado oscuro dentro de su relación con Justin Timberlake.

En la publicación que llegará a las tiendas el 24 de octubre explica que no todo fue color de rosa en su noviazgo y ambos se tuvieron que enfrentar a un embarazo cuando todavía eran muy jóvenes.

“Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Esto sería mucho antes de lo que había previsto”, se reveló en un fragmento de las memorias publicado por la revista People.

¿Ambos decidieron no tener al bebé?

Luego de platicar en pareja, Timberlake expresó su decisión; él no quería ser padre a los 19 años y Spears se convenció de lo mismo.

“Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes.

“Estoy segura de que la gente me odiará por esto, pero acepté no tener el bebé. No sé si esa fue la decisión correcta. Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre”,relató la princesa del pop.

Con esto, la cantante da a entender que de haber recibido el apoyo de su actual pareja, ella no habría optado por abortar.

Justin Timberlake no estará feliz

Al conocerse la noticia del libro donde la intérprete de Womanizer contaría detalles de su vida, también se dio a conocer que uno de los capítulos trataría exclusivamente de su romance con el también cantante.

Pero algunos amigos de la estrella expresaron anticipadamente que Timberlake no estaría muy feliz cuando todo saliera a la luz: "Justin no estará feliz porque Britney cuenta una versión y no se parece a la de Timberlake".

La pareja comenzó a salir en 1999. Tres años después, en 2002, terminaron la relación y aunque no se tienen muchos detalles sobre en qué términos quedaron, la canción de Justin, Cry Me a River, da a entender que incluso Spears fue infiel.