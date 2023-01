Entre acusación de infidelidad y llamada al 911, Britney Spears cierra sus redes sociales

Este martes, Britney Spears vuelve a prender las alertas sobre lo que está sucediendo en su vida, pues borró todo el contenido de su cuenta de Instagram y después la eliminó.

Algunos de sus fans lograron ver la última publicación que Britney hizo antes de abandonar la red social, ésta se trató de la imagen de un lujoso automóvil, acompañada por un comentario que desató los rumores de una supuesta infidelidad que podría estar relacionada con su esposo Sam Ashgari.

Te puede interesar: ¿Habrá reconciliación? Britney Spears cambia de actitud y publica tiernos mensajes a su hermana e hijos

Así lucía la cuenta de Britney después de borrar todo su contenido. l Foto: Cortesía Instagram @britneyspers

“Hola, ¿A dónde vamos? Solo me gusta el coche. Punto. Una cosa segura, calmada y civilizada que me gusta. El buscar halagos es seguro. Es decir, se supone que tengo que confiar en la persona a lado de mí pero me quiere disparar….”, escribió la cantante.

Adicionalmente, en la publicación, Britney reclamaba haber perdido a una persona y lo invitaba a cuidar sus espaldas.

“Gente racional. Yo tenía a una de estas pero ya desapareció. Podría solo sentarme y no darle a nadie en Instagram de qué hablar… Sigue tosiendo jugador, solo recuerda cuidar tu espalda o puede que te atrape”, añadió Spears.

Los fans de Britney llaman al 911

Los seguidores de la princesa del pop se preocuparon ante la repentina ausencia de Britney, por lo que decidieron llamar al 911 para que la policía acudiera a la casa de la celebridad, con la finalidad de asegurarse que estaba bien y a salvo.

Según el portal TMZ, sus fans se comunicaron a la Oficina del Sheriff de Ventura County, le explicaron lo que había pasado en las últimas 12 horas y dijeron que ella podría estar en problemas.

OMG! Papá de Britney Spears habla por primera vez sobre polémica tutela: "Sin mi ayuda estaría muerta"

Aunque las autoridades acudieron al llamado, informaron que no había ninguna razón para alarmarse, pero no dieron detalles sobre si estuvieron en contacto con la estrella estadounidense o si alguien más los había recibido para indicarles que todo estaba bajo control.

Los últimos escándalos de la princesa del pop

Semanas atrás, Britney anunció que cambiaría su nombre en Instagram a River Red, por lo que dedicó uno de sus bailes a su modificación y agregó una descripción que después generaría controversia entre sus seguidores.

“Cambié mi nombre a River Red... no subestimes el poder de la pureza”, se leía.

El nuevo nombre se relacionó rápidamente con una película que cuenta la historia de un hombre que se siente culpable de quitarle la vida a su padre abusivo, con el fin de proteger a su hermano menor. Los fans también expresaron su preocupación ante esta acción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sam Asghari (@samasghari)

Otro incidente que la interprete de Baby One More Time sufrió recientemente, fue cuando la captaron en un restaurante de Los Ángeles acompañada de su esposo Sam Ashgari, comensales que estaban presentes comenzaron a grabarla y tomar fotografías, lo que puso incómoda a Britney. Quienes se encontraban en el lugar indicaron que supuestamente ella tuvo una crisis maniáca que habría orillado a Ashgari a dejarla sola en el lugar.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La misma noche en que sucedió el incomodo momento, Spears publicó otro video en su cuenta de Instagram bailando con un vestido blanco, cerrando el momento con la famosa Britney señal. Al día siguiente Sam Ashgari publicó en su cuenta personal “No crean lo que leen gente”.