Britney Spears revela detalles de su amistad con Paris Hilton; la socialité responde conmovida

Las memorias de Britney Spears, tituladas "The Woman In Me", siguen dando de qué hablar y ahora la cantante ha revelado detalles importantes sobre tu amistad con Paris Hilton.

La princesa del Pop dio a conocer que aprecia mucho a la socialité pues en un uno de los momentos más difíciles de su vida en el año 2000, Hilton fue muy amable con ella y la apoyó mucho a diferencia de otras personas.

"Una de las personas que fue más amable conmigo cuando realmente necesitaba amabilidad fue Paris Hilton. Gran parte de Estados Unidos la trata como una chica fiestera, pero yo la encontré elegante", se podía leer. "Ella vino a mi casa y me ayudó mucho. Ella fue tan dulce conmigo (...) sentí que nadie había sido tan dulce conmigo en mucho tiempo", escribió Spears.

Incluso, confesó que con Paris inició su etapa fiestera, la cual disfrutó mucho pese a que la gente también la juzgó por lo mismo.

"Empezamos a salir. Ella me animó a intentar divertirme por primera vez en mucho tiempo. Con Paris pasé por mi etapa de fiestas", señaló la artista.

¿Qué dijo Paris Hilton sobre Britney Spears?

Por su parte, la socialité agradeció y dijo sentirse muy comovida por las palabras de Spears. Además, calificó a la intérprete como un ángel que merece ser amada y feliz.

"Gracias por tus amables palabras. Esto me conmueve mucho. Siempre amaré y apoyaré a nuestra Reina. Ella es un verdadero ángel y merece todo el amor y la felicidad", manifestó Hilton.

Asimismo, aseguró que aprecia todos los momentos que compartieron juntas y que está muy orgullosa de que ahora ella pueda contar su historia.

"Aprecio cada momento que hemos compartido y Estoy muy orgulloso de ella por contar su historia", concluyó.

El libro de Spears ha causado gran revuelo debido a las revelaciones que ha hecho sobre lo que vivió a lo largo de su trayectoria, que se vio condicionada desde los inicios por sus familiares y cuánto afectó esto a su salud mental.