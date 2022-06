Britney Spears en Instagram: los 5 momentos clave antes de cerrar su cuenta

Poco después de que Britney Spears se mostrara feliz por su reciente boda, los problemas familiares volvieron a surgir, pues un mensaje contundente en sus redes sociales dejó en claro que la relación con su familia no está bien, pero posteriormente su cuenta de Instagram desapareció.

No se sabe si la estrella cerró su perfil o la plataforma lo desactivó, pero esta no es la primera vez que Spears da de qué hablar en torno a esta red social, donde estuvo compartiendo diversos momentos y aquí los recapitulamos.

Puedes leer: Britney Spears volverá a enfrentarse con su padre: la demanda por difamación en redes

Nunca se ha dejado de hablar de la Princesa del Pop, pero los fanáticos comenzaron a causar revuelo cuando descubrieron que Britney no solamente era infeliz, sino que buscaba ayuda con mensajes ocultos en fotografías o videos.

Alerta entre los fanáticos; Britney no está bien

En su cuenta oficial de Instagram por un tiempo se veían fotografías de la cantante en conciertos, todo profesional, pero de pronto Britney comenzó a subir imágenes extrañas, entre ellas, selfies o videos donde se le veía con ojos tristes y con delineador corrido o haciendo bailes extraños.

La cantante subía fotos con la misma ropa todos los días. Foto: Facebook

Los seguidores comenzaron a alarmarse y le pedían que mandara una señal si es que estaba en peligro, que usara cierto color de ropa o hiciera algún gesto, pero la celebridad nunca dio algo claro.

Sin embargo, las teorías existieron, una de ellas surgió por un video donde Spears bailaba con un sombrero blanco en las manos y algunos aseguraron que ella había escrito SOS en él, aunque siempre se habló de suposiciones.

La Princesa del Pop es libre

FreeBritney fue una iniciativa que comenzó en internet y algunos artistas respaldaron, pues la estrella era sometida, no se le permitía tener un celular o publicar algo sin que antes se revisara. No era libre.

Luego de una lucha legal que mantuvo con su padre, James Parnell Spears, Britney logró recuperar su autonomía después de más de 13 años, cuando la Corte de Los Ángeles dio fin a la tutoría que James tenía sobre su hija.

La artista no tardó en proclamarse a través de su Instagram agradeciendo el apoyo y mostrando todo lo que pudo recuperar, como el momento en que tuvo en sus manos una tablet que podía utilizar sin supervisión.

El embarazo que dio alegrías y tristezas

Cuando Britney Spears anunció que estaba embarazada y esperaba feliz a su primer hijo que tendría con su novio Sam Asghari, todo parecía iluminarse de nuevo en su vida.

Durante el proceso, Spear compartió sus recuerdos de los anteriores embarazos y cómo la marcaron, pero esta vez veía en esta situación un comienzo a lado del hombre que ama desde hace más de cinco años.

Finalmente la pareja se dio el "Sí, acepto", en una boda invita con muchas celebridades. | Foto: Instagram @kevinostaj

Un mes después, la cantante anunció en una publicación la pérdida de su bebé a causa de un aborto espontáneo.

"Es con nuestra más profunda tristeza que tenemos que anunciar que hemos perdido a nuestro bebé milagroso al principio del embarazo", escribió.

El embarazo había sido una sorpresa, pues su padre también tenía el control de su vida sexual y la obligaba a usar anticonceptivos, pero Spears aseguró que superaría este nuevo obstáculo.

De nuevo vestida de blanco

En esta ocasión otra vez los fanáticos supieron a través de la red social que Britney se había comprometido y pronto se casaría, por lo que estaba feliz y llena de ilusión.

La ceremonia fue un cuento de hadas que se celebró en una mansión, pero con pocos invitados, entre ellos no figuraba nadie de su familia, pero los incidentes sucedieron.

Moda Britney Spears luce en su boda un elegante vestido de novia diseñado por Donatella Versace

Su expareja, Jason Alexander, irrumpió en el lugar causándole un mal momento, tanto que la cantante despidió a su personal de seguridad. La intromisión fue expuesta en Instagram de nueva cuenta.

La última confrontación con los Spears

Finalmente, antes de que la cuenta de Instagram de Britney desapareciera, hubo un último escándalo, pues la cantante le dedicó un mensaje a su hermano Bryan Spears.

La intérprete de Toxic no pudo disfrutar de una copa durante la recepción de su matrimonio, pues su padre, quien tenía su tutela, y su hermano no la dejaban tomar ni una gota de alcohol.

Con pocos invitados, a la boda solo acudieron amigos cercanos y ningún familiar. Foto: Facebook Britney Spears

“Los 13 años que estuve bajo el tutelaje, me hacían examen anti-drogas tres veces a la semana; y en realidad no me gusta el alcohol. Mientras tanto, escuchaba que mi papá se iba a los bares todas las noches y que mi hermano se comía su ensalada de camarones con un whisky con coca todas las noches en Las Vegas, después de mi show ¡y a veces antes! Y él nunca me dejaba ni siquiera beber un sorbo”, publicó.

Britney no puede perdonar el poder que tenían sobre ella y cómo lo aprovecharon durante años, así que aunque pareciera obvio, se aclaró la razón por la que nadie de su familia ha sido invitada a los momentos de felicidad que ahora vive.

Aunque la duda persiste, algo extraño de nuevo está pasando con la celebridad o quizá vuelven a ser teorías y suposiciones de aquellos que están pendientes del bienestar de la cantante.