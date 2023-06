Britney Spears, cada vez más lejos de sus hijos: se mudarán a Hawai con su papá

Cuando se veía que la vida de Britney Spears estaba tomando un rumbo positivo en torno a su relación con la familia, Kevin Federline, es pareja de la cantante, decidió mudarse a Hawaii y llevarse a sus hijos con él.

Pese a que Federline tiene la custodia completa de Sean Preston, de 17 años y de Jayden James, de 16 años, la princesa del pop todavía conserva su derecho a visitarlos, por lo que ella debía aprobar la mudanza.

El abogado de Federline, Mark Vincent Kaplan, dijo a TMZ que trató de ponerse en contacto con el abogado de Britney, Matthew Rosengart, varias veces, pero que no pudo obtener una respuesta.

Por lo anterior el ex esposo de la intérprete de Toxic lanzó un ultimátum diciendo que si no se le otorga el beneplácito llevará este caso a una Corte.

Dos semanas después de la solicitud, Spears por fin respondió y dio su consentimiento para que sus hijos dejaran Los Ángeles y comenzaran una nueva vida en Hawaii, a pesar de que eso signifique que se alejen todavía más.

El abogado de Federline confirmó a People que la estrella del pop no tiene itenciones de detener a sus hijos e interferir en su vida: "Britney siempre ha apoyado fielmente a sus hijos y quiere que sean felices", dijo una fuente al medio.

La fuente explica que Victoria Prince, actual pareja de Kevin Federline obtuvo un empleo en esta isla, por lo que toda la familia espera mudarse el próximo 1 de septiembre.

Britney lleva más de un año sin ver a sus hijos

Las razones por las que Spears se mantiene alejada de sus dos hijos no son claras. En sus redes sociales ha dedicado mensajes de amor para los adolescentes y ellos mismos han declarado que les gustaría reunirse con ella.

En septiembre del año pasado, los dos niños ofrecieron una entrevista para la cadena ITV en la que aseguraron tener ganas de volverse a reunir con su madre cuando ella se sienta mejor mentalmente.

“Creo al cien por cien que se puede arreglar (la relación entre ellos). Quiero que ella se encuentre mejor mentalmente. Cuando sea así, me gustaría verla de nuevo", dijo Jayden.

Pero una de las razones por las que tampoco han querido visitarla es por los problemas que todavía persisten con los demás integrantes de la familia. Por ello fue que ninguno asistió a su boda con Sam Asghari.

“No digo que no me alegre por ella, me alegro, pero no invitó a toda la familia y si solo íbamos a ser entonces Preston y yo, no veo cómo podría haber terminado bien”.