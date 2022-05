Britney Spears se sincera y habla de cómo su familia la presionaba

Los últimos meses han sido para Britney Spears un tiempo de reflexión y sinceridad tanto para sí misma, como para sus seguidores, ya que ha expresado por medio de sus redes sociales las dificultades e inseguridades que ha vivido y sigue sufriendo.

Su reciente embarazo fue compartido en su cuenta de Instagram, donde también reveló detalles de sus primeros embarazos, donde llegó a padecer depresión posparto, aunado a la presión que Jamie, su padre, ejercía sobre ella.

Te puede interesar: ¿Quién es Sam Asghari? El novio de Britney Spears y futuro papá

Acompañado de una fotografía de cuando tenía 13 años, la princesa del pop se sinceró y compartió con su millones de seguidores el cómo su padre la llamó “gorda”, palabras que afectaron su confianza e incluso su vida sexual.

El mundo en el que se desarrollaba a tan corta edad, la rodeaban de comentarios e instrucciones que la llevaban a cuidar su peso y su aspecto, sin embargo, el control que la familia ejercía sobre ella la hicieron pensar que debía ser perfecta para ser aceptada.

La fotografía acompañaba el siguiente mensaje:

"Una de las cosas que más me duele es que siempre me decían que estaba gorda y que nunca era lo suficientemente buena. Mi padre siempre me hizo sentir que tenía que intentarlo, intentarlo, ¡intentarlo! A lo grande”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Britney Spears (@britneyspears)

A su edad, cuando ella no tenía ideas de cuidado del aspecto físico, la familia le arrebató la libertad y la idea de que era bella. Debido a esto, piensa, se volvió más rebelde y traviesa.

OMG! Britney Spears anunció su embarazo con un importante mensaje para las mujeres

Luego de que Jamie perdiera la tutela el año pasado que tenía sobre Spears, la intérprete de Toxic ahora se siente más segura de sí misma y lo demuestra con los videos y fotos que sube en sus cuentas, donde se le puede ver feliz con cualquier atuendo e independientemente de si lleva maquillaje o no.

Ahora, Britney Spears y su prometido Sam Asghari están por iniciar su familia con la espera de un bebé.