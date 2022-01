Britney Spears vs Jamie Lynn: inicia una polémica batalla entre las hermanas

La cantante Britney Spears volvió a estallar en redes sociales, y en esta ocasión fue contra su hermana Jamie Lynn, pues la acusó de volverse a colgar de su imagen para poder vender al por mayor su libro “Things I should have said” y desmintió algunas de las declaraciones que hizo durante su visita al programa Good Morning America.

Fue a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, donde la intérprete de “Toxic” expresó su molestia, por medio de un escrito, luego de que su hermana acudiera al programa para promocionar su nuevo libro de memorias, mismo que saldrá a la venta el 18 de enero, y sobre el cual describió como a veces el comportamiento de la Princesa del Pop es “errático y paranoico”.

“Miré mi teléfono y vi que mi hermana hizo su entrevista para promocionar su libro... Lo vi con fiebre de 40 grados Celsius, jajaja... Y en realidad fue agradable tener una fiebre tan alta porque debí resignarme a que no me importara”, tuiteó Britney Spears en una serie de mensajes.

A pesar de que momentos después, la estrella de Zoey 101 prefirió retractarse y decir que no era quién para hablar sobre el estado anímico de nadie, de lo que sí habló fue de un momento en que, aparentemente, Britney la amenazó con un cuchillo.

“Se enfureció por algo trivial. Se me acercó gritando y levantándolo (el cuchillo) en mi cara, mientras yo cargaba a mi hija Ivey, que en ese momento solo tenía 22 meses (casi 2 años)”, declaró.

Como era de esperarse, la cantante de “Womanizer” no estuvo de acuerdo con el relato de su hermana y respondió: “Ella nunca estuvo muy cerca de mí hace 15 años en ese momento. Entonces, ¿por qué está hablando de eso a menos que quiera vender un libro a costa mía? ¿DE VERDAD?”.

También señaló una pelea que ambas sostuvieron hace unos años a causa de un remix que Jamie Lynn hizo de unos temas para los Radio Disney Music Awards del 2017, sin haber obtenido su permiso primero, ya que habían sido escritos por Britney, a lo que respondió “Ella nunca tuvo que trabajar para nada ¡siempre le daban todo!”.

Asimismo, consideró que la charla de su hermana para el programa televisivo no fue algo más que otro intento por parte de su familia para lastimarla.

“¡A mi familia le encanta derribarme y lastimarme siempre, así que estoy disgustada con ellos! (…) Lección aprendida de todo esto: no confíes en las personas ni en nadie… ¡haz de tus gatos y perros tu familia y cuídate a ti mismo!”, escribió.

Antes de concluir su redacción, la intérprete de “Baby one more time” señaló que se alejaría de las redes sociales, específicamente de Instagram, pues aseguró que los medios de comunicación siempre han buscado generar odio en su contra.

Después de que Britney Spears compartiera sus pensamientos honestos sobre la reciente entrevista de Jamie Lynn Spears, la estrella de Zoey 101 respondió al hilo de Twitter y emitió una larga declaración dirigida a su hermana, a través de Instagram.

“Odio reventar la burbuja de mi hermana, pero mi libro no es sobre ella. No tengo la culpa de haber nacido una Spears también, y que algunas de mis experiencias involucren a mi hermana. He trabajado duro desde antes de ser adolescente. Y he construido mi carrera a pesar de ser solo la hermana menor de alguien”, escribió.





La estrella de Zoey 101 respondió al hilo de Twitter y emitió una larga declaración dirigida a su hermana l Foto: Instagram Jamie Lynn Spears

Asimismo, añadió que “no hay lados” y que ella “no quiere drama”, en pocas palabras, concluyó su publicación y afirmó: “Es hora de poner fin al caos poco sano que ha controlado mi vida durante tanto tiempo”.

