Britney Spears y Justin Timberlake, en "guerra": se lanzan indirectas y falsas disculpas

La cantante Britney Spears abrió la caja de Pandera con su libro biográfico “The woman in me”, donde reveló detalles de su relación con Justin Timberlake cuando él aún formaba parte de la banda pop NYSNC, pero sobre todo reveló que se sometió a un aborto porque el músico le dijo que no sería feliz siendo un padre tan joven.

A partir de ese momento, los fans de la “Princesa del Pop” y el público en general han tenido una reacción negativa contra el intérprete de Sexy Back, lo que ha provocado que sus planes musicales no tengan buen recibimiento del público.

Esta situación y todos los titulares que han salido sobre sus confesiones provocaron que Britney recurriera a sus redes para asegurar que su libro no pretendía ofender a nadie, pues lo que relata ya quedó en el pasado y quiere seguir adelante con su vida

“Es un hermoso ‘borrón y cuenta nueva’ desde aquí”, expresó. Pero eso no fue suficiente para el público.

Tras el escándalo, Justin Timberlake mantuvo un perfil bajo en los medios hasta que anunció en lanzamiento de su canción Selfish, el primer sencillo del que será su sexto álbum de estudio, Everything I thought it was y previsto para el 15 de marzo.

Lo que no esperaba Justin es que los fans lograron que la canción de Britney Spears titulada también Selfish subiera a los primeros puestos de las listas de popularidad y abajo quedara la de él.

Ante ello nuevamente Britney Spears recurrió a Instagram y dijo que estaba “enamorada” de la nueva canción de su exnovio, al tiempo que publicó un video de Justin junto con el conductor Jimmy Fallon mientras tocaban algunas canciones con instrumentos de juguete.

“Es tan buena y ¿cómo es que cada vez que veo a Justin y Jimmy juntos me río tanto???”, mencionó.

Además, Britney Spears pidió disculpas “por algunas de las cosas que escribí en mi libro. Si ofendí a alguna de las personas que realmente me importan, lo siento profundamente”.

La intérprete de Toxic no hizo referencia a Timberlake, pero el mensaje apuntaba a él y después hizo su cuenta de IG privada.

Sin embargo, lo que había dicho Britney de que las cosas en el pasado ya eran asunto olvidado se fue al viento cuando Justin Timberlake lanzó un duro comentario con clara alusión a Spears.

Durante un concierto que Justin ofreció la noche del miércoles para celebrar su cumpleaños 43 en el Irving Plaza de Nueva York, antes de interpretar Cry me a river, tema que se considera una dedicatoria a su exnovia tras haber terminado en 2002, el cantante hizo una pausa para expresar:

“Me gustaría aprovechar esta oportunidad para pedir disculpas a absolutamente nadie”.

El video de sus palabras de inmediato se hizo viral en redes sociales y llegó a oídos de Britney Spears, quien reaccionó de manera nada diplomática.

Primero borró el mensaje donde se disculpaba con su ex y se lanzó contra él, sin mencionar su nombre.

“¡Alguien me dijo que alguien estaba hablando mal de mí en la calle! “¿Quieres llevarlo a la corte o te irás a casa llorando con tu mamá como lo hiciste la última vez? ¡No me disculpo!”, escribió junto a una imagen de una canasta de basquetbol, en clara alusión a Timberlake.

Así que atrás quedaron las banderas de paz de Britney Spears hacia su ex Justin Timberlake, quien pretende emprender una gira en su regreso a la música .