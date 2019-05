Broma de mal gusto de Celia Lora al pedirle a amigo que "mate" a AMLO

Celia Lora no deja de causar polémica, y esta ocasión fue por una broma de mal gusto, ya que entre risas, dijo en entrevista para Adela Micha, que le pidió a uno de sus amigos pilotos que matara a López Obrador.

“Le dije ahorita que viniera pero estaba volando con tu tío El peje y le dije: mátalo por favor. Hazlo por el país cabrón”.

A los comentarios de Lora, la periodista respondió con una carcajada y le preguntó que si era piloto del Peje; ella respondió que no, ya que el presidente no tiene avión.

La plática continúo entre risas:

- ¿A dónde lo llevó?

-Ojalá lo llevara a chingar a su madre...

Sin duda, esta broma considerada por los cibernautas “de mal gusto”, desató varios comentarios en contra Celia Lora, ocasionando además, que los usuarios solicitaron la baja de su cuenta de Twitter.

Aunque el video tiene fecha del 16 mayo, fue este martes 21 que el tema se volvió tendencia en Twitter, pues varios usuarios revivieron su pasado, donde Celia se vio involucrada en un accidente en el que falleció una persona.

“¿No es acaso la mujer que mató a una persona?”

Yo no me voy a meter ni con el físico ni con la profesión de la señora Celia Lora.



Lo que sí observo, es que cada vez se alían más personajes políticamente insignificantes a la oposicioncita.



Sin representantes ni discurso, completamente insustanciales.



Puro odio en bruto. — JC_ VIGGIANO 😎 (@JulioViggiano) May 21, 2019 "Celia Lora" La briaga que atropelló a una persona y murio y nunca piso carcel gracias al influyentismo. Esta vieja no tiene ningún logro en su mediocre vida solo enseñar las nalgas y las chichis tal cómo se ve en el programa de Adela Micha donde incita matar al presidente. — Sergio (@msermg) May 21, 2019 Cuando ves que Celia Lora es tendencia pic.twitter.com/EF9OcBj34x — BetzaA☁️ (@SoyBetza_) May 21, 2019 Adela Micha piensa que está en la sala de su casa y que se puede bromear abiertamente sobre algo así porque nos cae mal, con la imbecilidad de la derecha actual es irresponsable, de Celia Lora mejor ni hablar, ¿No es la misma que asesinó a una persona con su auto? — Máscara Roja (@mascararoja211) May 21, 2019 Más allá de que diga (Broma o no) Celia Lora, hija del líder de El Tri, que le pidió a un amigo matar a @lopezobrador_ me parece lamentable que la entrevistadora @Adela_Micha se ría. Mal, muy mal tanto una como la otra. pic.twitter.com/SsBIvJz78U — Sin Censura (@_VicenteSerrano) May 21, 2019

Con información de El Sol de Puebla