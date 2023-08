Ve a tus hijos, no a los de ella: Burro Van Rankin critica a Luis Miguel por su nueva relación

El exconductor del matutino Hoy, Jorge "Burro" Van Rankin, quien fue amigo del cantante Luis Miguel durante su juventud, opinó a la salida del aropuerto de la Ciudad de México en un mensaje a medios de comunicación, sobre la relación que tiene el Sol de México con Paloma Cuevas, la ex esposa de su compadre, el torero Enrique Ponce.

"No estoy de acuerdo con esa relación, (...) le cayó muy bien el noviazgo con la adorada Paloma, la ex de su compadre. A mí se me hace desagradable, creo que no está padre, pero pregúntenle a él", dijo.

Del mismo modo, le recomendó al intérprete de "La indondicional" que visite a sus hijos y les demuestre amor a ellos y no a los hijos de Paloma Cuevas, esto, luego de que salieran a la luz el pasado mes de mayo, una serie de fotografías donde se ve a Luis Miguel conviviendo con las hijas de quien fuera su comadre.

"Si él vivió esa infancia lo que tiene es cortar de tajo como vivió esa infancia que tan mal le fue, ve a tus hijos, diles que los amas, bésalos y no a los de la mujer", añadió.

Pese a su descontento con la relación, aseguró que el noviazgo que tiene el Sol de México con la diseñadora española le ha sentado bien, y detalló que ella es quien lo introdujo a la vida saludable, por lo que también negó que Luis Miguel requiera de "dobles" para sus conciertos.

"Le ha ido muy bien y no está enfermo de nada, ¿dobles de qué? y no está enfermo de nada. Esta mujer (Paloma) que yo sepa, por lo que he oído, no por él, sino por otras personas es que lo metieron en una dieta (...) creo que ya no toma, ahí lo ves y está extraordinariamente bien por como lo vi en Argentina", detalló.

Por otra parte, Jorge Van Rankin aseguró que luego de haber pasado 22 años peleados, volvió a ver a Luis Miguel hace un tiempo, pero su vínculo volvió a romperse, "por unas tonterías".