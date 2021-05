Cambiaré mis pronombres: Demi Lovato se identifica como género no binario

La estrella del pop estadounidense Demi Lovato se identifica como de género no binario y usará los pronombres ellos/ellas a partir de ahora, según un tuit publicado el miércoles.

La cantante de 28 años dijo en Twitter que la decisión se tomó después de "mucho trabajo de sanación y autorreflexión".

"Hoy es un día en el que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Me enorgullece hacerles saber que me identifico como no binaria y que oficialmente cambiaré mis pronombres a ellos/ellas en el futuro", dijo Lovato.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Demi Lovato (@ddlovato)

"Todavía estoy aprendiendo y conociéndome & no pretendo ser una experta o una portavoz. Compartir esto con ustedes ahora abre otro nivel de vulnerabilidad para mí. Lo estoy haciendo por aquellos que no han podido compartir quiénes son realmente con sus seres queridos. Por favor sigan viviendo en sus verdades", agregó.

La cantante de "Sorry Not Sorry", ex estrella infantil de Disney Channel, también anunció la decisión en un video que lanzó en un nuevo podcast, "4D with Demi Lovato", que estará disponible el miércoles.