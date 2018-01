Cáncer no lo detiene: Memo del Bosque regresa con nuevos proyectos

Optimista y firme a seguir enfrentado el cáncer que padece, Guillermo del Bosque reapareció para tomar por tercer año consecutivo la producción de los Premios TVyNovelas, y aseguró que vienen más cosas para él.

Desde septiembre pasado, el productor se encontraba alejado de las actividades laborales para someterse a quimioterapias y poder combatir el cáncer que le fue diagnosticado.

Ha sido un proceso largo de seis meses de tratamientos, pero fue un año desde que empecé a notar cosas extrañas y con ello, a consultar doctores hasta saber lo que tenía, pero al final ya terminé los tratamientos, que fueron 12.

Explicó que ahora sólo le falta un estudio que se practicará en tres semanas y después de ese tiempo sabrá en qué etapa va del tratamiento y los logros que ha tenido, “pero por el momento ya estoy de regreso”.

“Fue difícil y aunque muchos me dicen que no me veo tan mal, es obvio que me ha pegado, porque son pesados los tratamientos y hay que tener fuerza y cariño, yo tengo tres personitas que son el motor para mi vida”, dijo Del Bosque, quien muestra una actitud muy positiva y entereza al hablar del tema.

Indicó que aún no puede saber si ya está erradicado el mal, porque le hace falta un último estudio, pero está convencido de que estará bien.

“Hace algún tiempo hubo un estudio que arrojó una disminución y eso me impulsó mucho. Estoy seguro que con los tratamientos que se pusieron después, todo estará bien".

Reconoció que hoy no fue el mejor día para él anímicamente, porque hace cinco días concluyó los tratamientos, pero “he aprendido a sobrellevarlos”.

Señaló que recibió quimioterapias y espera ya no tener que regresar, aunque admitió que esta situación lo ha hecho reflexionar sobre muchas cosas, además de que está feliz y gozando de su familia que siempre lo ha apoyado.

He aprendido a disfrutar cada minuto del día, porque a veces vivimos todo en automático y vives para eventos y eso no debe ser, y a mí en lo personal me ha servido. Además, es una segunda oportunidad de vida

manifestó el productor, quien es esposo de la modelo Vica Andrade.

Señaló que está bien de salud, por ello asumió nuevamente la producción de los Premios TVyNovelas que tendrán lugar el 18 de febrero próximo y que marcan la pauta para regresar a otros proyectos.

Agregó que entre sus planes está el hacer más temporadas de la serie “Nosotros los guapos”, cuyas grabaciones podrían iniciare en agosto, aunque no sabe aún como dividirán las grabaciones, pero se proyecta que sean 26 capítulos.

Además, se sumará al equipo de trabajo del Mundial de Futbol Rusia 2018.

Destacó que para la cobertura de la justa deportiva, él producirá la comedia que estará a cargo de Adrián Uribe, hecho que lo tiene feliz y con ganas de seguir haciendo más, pues está convencido de que ha salido bien librado de la enfermedad que padece.

