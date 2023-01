Con todo y comida corrida, captan a Damon Albarn en Año Nuevo en la CDMX

Damon Albarn, el músico británico, estuvo este fin de semana en la CDMX. Una fanática lo reconoció y no perdió la oportunidad para pedirle la foto del recuerdo cerca de la calle Oaxaca, en la colonia Roma.

Te recomendamos: ¡Gorillaz llegará a Netflix! Confirman película animada para la plataforma

La imagen que fue publicada en Twitter y se hizo viral, también llamó la atención por la frase que la acompañó, pues la joven captó a Damón con una bolsa con envases desechables que parecían portar alimentos.

Jajaja wtf pic.twitter.com/AXZoMPvJkw — Pank (@jenesaispank) January 2, 2023

“Me encontré al Damon con su comida corrida en la mano”, escribió la chica.

Y es que en la ciudad, las fonditas que venden comida corrida son clásicas, además, de una muy buena opción para comer comida casera en tres tiempos, con agua y postre incluido por un precio muy accesible, así que no sería raro que Damon Albarn ya tenga su fonda de confianza.

Te puede interesar: Concierto de Gorillaz en México podría ser el último, al menos en 10 años

Al parecer el vocalista de Blur eligió a México para disfrutar los últimos días del 2022, pues la foto fue tomada el sábado, según la usuaria @jenesesaispan.

¿Qué hacía Damon Albarn en la CDMX en Año Nuevo?

Aún no se sabe el motivo de la visita del también integrante de Gorillaz, algunas teorías en las redes sociales relacionan su llegada con algún proyecto musical, sin embargo, es una incógnita.

Otra teoría es que Albarn decidió despedir al 2022 en tierras mexicanas, ya que el 30 de diciembre otro usuario de Twitter publicó su emoción por encontrarse con el artista, mientras él salía a pasear a sus perros.

El usuario conocido como @Zamtastik lamentó no haber tomado una fotografía del momento.

Casual: saque a pasear a mis perros y a la vuelta de mi casa me encontré a @Damonalbarn caminando en la Roma. No sabía si era el, me sentí como Sean Penn cuando no retrata al leopardo de las nieves en Walter Mitty 💔 — Zamtastik (@Zamtastik) December 30, 2022

“Casual: saque a pasear a mis perros y a la vuelta de mi casa me encontré a Damon Albarn caminando en la Roma, no sabía si era él, me sentí como Sean Penn cuando no retrata al leopardo en Walter Mitty”, publicó.

Así reaccionaron los usuarios por la visita de Damon

Muchos de los internautas desearon haber sido los afortunados de poder tomarse una foto con el músico, pero no les quedó más remedio que escribir su sorpresa en la publicación compartida.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Cansado de ser espectador”, “Yo también quiero vivir ese sueño”, "Cosas que quiero que me pasen: Ayer vieron a Damon Albarn caminando por las calles de Cuidad de México", fueron algunos comentarios que la publicación generó.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music