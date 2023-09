Dulce venganza: Taylor Swift y Sophie Turner, ex parejas de Joe Jonas, salen a cenar juntas 

La ruptura entre Sophie Turner y Joe Jonas acaba de dar un nuevo giro con la aparición de Taylor Swift, una de las ex del cantante que durante mucho tiempo expuso las malas actitudes que tuvo con ella y hasta canciones le compuso.

La separación ya era polémica desde antes, pues ambos dieron diferentes versiones de lo que sucedió para llegar hasta el divorcio, separando las opiniones de los fanáticos, pero ahora sabemos de qué lado está Swift.

Taylor tenía una buena relación con la ahora ex pareja, la cual incluso acudieron a un concierto del The Eras Tour. La cantante dejó atrás la controversial ruptura donde Joe la dejó durante una llamada de 27 segundos, pero siempre mostró más cariño hacia la estrella de Game Of Thrones.

Aunque parecía obvio hacia quién se iba a inclinar la intérprete de Cruel Summer, verla junto a Turner generó mucha euforia, pues la imagen que ahora circula en redes sociales envía claros mensajes.

Taylor Swift y Sophie Turner juntas, un varón en especifico acaba de colapsar al ver esto pic.twitter.com/Fn6FOCOFCz — Levi (@mothrfdragns) September 20, 2023

Ambas se mostraron paseando por las calles de Nueva York tomadas del brazo demostrando la ahora complicidad que tienen.

Además, la joven que interpretó a Sansa Stark en la exitosa serie de HBO, apareció con un atuendo liberal que dejaba al descubierto su abdomen. Quizá una señal de que hora se siente con más libertad.