¿Qué le pasó a Cara Delevingne? Su familia habría preparado una intervención para ayudarla

La semana pasada el mundo quedó sorprendido y no de la mejor manera, luego de que se dieran a conocer una imágenes de Cara Delevingne teniendo un comportamiento extraño dentro de su automóvil.

Como siempre los paparazzis hicieron lo suyo y captaron a la modelo, quien se veía desorientada, ansiosa, fumando una pipa y consumiendo gotas de un líquido desconocido.

De hecho fue en días previos que surgieron las sospechas de que algo no andaba bien pues la celebridad faltó a su propio evento: el lanzamiento oficial de su nueva colección CARA LOVES KARL, una colaboración con la icónica casa de modas del difunto Karl Lagerfeld.

El evento se llevó a cabo estrellas de la moda, el cine y la música, pero la modelo nunca apareció, sin embargo, posteó sobre el tema en su Instagram y celebró el estreno de la colección.

Cara Delevigne y el video que encendió las alarmas

La realidad es que su conducta impactó las redes sociales pues las imágenes se volvieron virales y encendieron las alarmas no sólo de sus seguidores, sino también de sus allegados y familia en general.

Por si esto no fuera suficiente, este día fue revelado un video donde según las fuentes de Daily Mail, la joven era incapaz de controlar los movimientos de su cuerpo, se le vio en el celular, agachándose, dejando caer su smartphone y caminando de un lado a otro, luciendo muy ansiosa.

Posteriormente, fue llevada por su equipo de seguridad y asistente al aeropuerto de Van Nuys en Los Ángeles ayer lunes, donde durante todo el camino se acostó atrás, sacando los pies por la ventana.

De acuerdo con el diario, la estrella llegó dos horas tarde a su vuelo y en la pista, se le vio hablando por teléfono mientras fumaba y con la misma conducta nerviosa todo el tiempo.

La quien algún día fue llamada la "It Girl" de la industria de la moda, llegó dos horas tarde al aeropuerto de Van Nuys en Los Ángeles ayer lunes.

Familia de Cara Delevingne, preocupada

Luego de que se volvieran virales las imágenes de Cara, su hermana Poppy, también modelo y actriz ha volado desde Londres, donde vive con su esposo, James Cook, para visitar a Delevingne.

Fuentes cercanas le dijeron al Daily Mail, que Poppy fue vista saliendo de la mansión que Cara tiene en una exclusiva localidad en Los Ángeles el pasado fin de semana.

Al parecer su hermana habría ido para realizar una intervención y ayudar a la modelo, que al parecer está está pasando por un momento complicado, pero que desde hace tiempo no ha querido aceptar.

Incluso, un amigo declaró que durante su cumpleaños número 30 en un yate, en Ibiza la vio "muy desordenada".

"Estaba más desordenada de lo que había estado en mucho tiempo, pero dice que está bien, que estaba por cumplir 30 y quería pasárselo muy bien.

"Ella pensará que las imágenes son graciosas, no cree que haya nada malo en la forma en que vive su vida y dice que está absolutamente bien", dijo.

Finalmente, su hermana parece que estaría buscando convencer a la joven de ingresar a rehabilitación, sin que hasta el momento se haya confirmado que Cara haya aceptado dicha ayuda.