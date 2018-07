Carmen Armendáriz mostrará el lado humano de María Félix en bioserie

La productora Carmen Armendáriz mostrará a María Félix como la mujer, madre, hija y amiga en la bioserie que prepara sobre la actriz de la Época de Oro del cine mexicano, y misma que podría llevar de protagonista a Sandra Echeverría.





La productora compartió que se encuentra a la espera de la aprobación del proyecto, cuyo guión ya está escrito, “tengo 42 capítulos y sé que me pedirán más o menos, eso fue lo que me dio la vida de María”.

Aunque no quiso adelantar muchos detalles, compartió a los medios que gracias a que ella tuvo la oportunidad de conocerla de cerca, pudo hurgar en sus recuerdos para mostrar a la mujer diferente a la de las películas.





“La amistad que sostenía con mi padre, el actor Pedro Armendáriz, me permitió conocer a María, porque me queda claro que ´La Doña´ era otra persona. Ella era una mujer que le gustaba mi pelo, me acariciaba la mejilla y platicaba”.





“Yo me enteré de lo que le pasaba en su vida y la serie trae un poco de María y de ´La Doña´, será interesante; porque veremos a la mamá, la mujer que sufre, la hermana, la hija, la esposa y la amiga, porque todo eso también era ella”, apuntó.





Destacó que “La Doña” es solo la de las películas, porque ella quiere darle un rostro más humano, como fue en realidad, por ello no buscará hacer una caricatura, “cuidaré cada uno de los detalles”.





Indicó que sabe de la responsabilidad que tiene en sus manos y por ello ha pensado en Sandra Echeverría para este personaje, ya que es una actriz que se arriesga y que no le teme a nada, “estamos en pláticas aún”.





“Me parece una actriz disciplinada, que canta y produce”, dijo la productora, al reiterar que Echeverría es su opción, sin embargo no todo depende de ella, pues hay otras empresas involucradas que tendrán que proponer.





Agregó que en caso de quedar Sandra, no aparecerá en los 42 capítulos, pues la historia aborda desde la infancia de María Felix, hasta su fallecimiento.





Destacó que se hará referencia también a otros actores de la Época de Oro del cine nacional como su padre Pedro Armendáriz, Pedro Infante, pero no utilizará imágenes de archivo, para evitar comparaciones entre la realidad y lo recreado.





“Haré la historia de una mujer que estaba adelantada a su época, que no se dejó de nadie; una mujer empoderada como hoy se dice”, apuntó la productora, al confirmar que los derechos para hacer esta bioserie los tiene Televisa.





Indicó que el proyecto es caro, debido a que es de época y no solo se sitúa en México, sino también París y otras ciudades.