Carmen Campuzano ofrece ayuda a Julio César Chávez para tratar la adicción de su hijo

La modelo Carmen Campuzano, quien fue entrevistada por diversos medios de comunicación, al salir de una obra de teatro, hizo un ofrecimiento para el pugilista Julio César Chávez.

Campuzano, quien en el pasado lidió por un largo tiempo con un problema de adicción a las drogas, en el que tuvo varias recaídas, dijo estar dispuesta a dar su ayuda a Julio César Chávez Jr, luego que el joven boxeador publicara semanas atrás, una transmición en vivo en Instagram diciendo que se sentía tentado a consumir estupefacientes.

Carmen Campuzano asegura que ella puede rehabilitar a "Julito"

La exreina de belleza mandó un mensaje a Julio César Chávez y le aseguró que ella puede ayudar al proceso de rehabilitación de "Julito", como su padre lo llama, pues su experiencia con las drogas le ha dado un gran conocimiento para ayudar a los adictos.

Carmen explicó que aunque Julio César Chávez tiene una clínica de rehabilitación que ha ayudado a muchas personas, no es el lugar más adecuado para que Julio César Chávez Jr sea atendido por el vinculo familiar que existe.

“Hay mucho que trabajar con él, estoy totalmente convencida que Julio César no es el indicado para los temas de adicciones con sus hijos. Yo lo quiero mucho, sé que tiene una clínica muy exitosa, pero él no es el indicado. Cuando hay parentesco es muy difícil y no es ético trabajar en las cuestiones adictivas con un familiar, no se permite", dijo Campuzano.

Campuzano se tomó un momento para enviar un consejo a Julio César y le recomendó hacercarse a él como padre y trabajar ambos los temas de la infancia de Julio César Jr, pues ese podría ser el origen de sus adicciones.

“El mejor consejo es que él como padre se involucre, hay que trabajar con cosas de la infancia de Julio Jr que pueden ser detonante de todas estas adicciones. Si se me permite, yo con todo el gusto del mundo estoy dispuesta a ayudarlo, tengo mucha experiencia en estos temas y lo trato profesionalmente con toda la ética”, aseguró la modelo.

Julio César Chávez Jr estuvo un año en un anexo

A inicios del año, Julio César Chávez Jr tuvo una conversación con Marco Barrera para su podcast Un Round Más en donde relató lo que pasó por su cabeza cuando su padre lo llevó a un anexo para que pudieran darle atención.

El boxeador confesó que al ser ingresado a la clínica de rehabilitación por la fuerza estaba decido a vengarze de todos los que habáin participado en la intervención.

"Estuve un año en el lugar donde estuvo mi papá, un año anexado. Tuve un proceso, un tratamiento y pues me cayó como balde de agua helada porque nunca pensé estar en un lugar así, pero siempre he pensado que las cosas hay que tomarlas para algo bueno. Al principio decía que estaba bien gacho este lugar, cuando salga voy a matar a mi papá, a todos los que me metieron aquí", contó.

Al final, el originario de Culiacán aseguró que pensar en su carrera fue lo que le ayudó a superar esa etapa y sostuvo que su adicción no era con sustancias sino con medicamentos.

“Tomé las cosas para bien, salí motivado a entrenar para continuar con mi carrera, porque esa fue la motivación. Te comparto que yo no tomaba ni me drogaba, usaba muchas pastillas para bajar de peso y se me convirtió en un problema, quería tomar más y más y me estaban haciendo daño", sostuvo Julio César Chávez Jr.