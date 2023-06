Caso Héctor Parra: su hija Daniela mete amparo para suspender sentencia contra el actor

Héctor Parra fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión por corrupción de menores el pasado mes de mayo y ahora su hija Daniela da a conocer que ha pasado desde su sentencia.

A través de su cuenta de Twitter, Daniela Parra dio a conocer que metieron una apelación el día que se les había indicado, mientras que a la contraparte tenía tres días para apelar dicha acción legal.

De igual forma, reveló que viene otra audiencia y señaló que su caso se ha complicado debido a la burocracia y al sistema penal de México.

La apelación se entregó el día que se tenía que entregar, después, la contraparte tiene tres días para apelar, después de eso viene otra audiencia, no son mis abogadas, es la burocracia y el sistema penal de este país… — daniela (@DannielaPr) June 20, 2023

Sus declaraciones se dan luego de que en redes sociales criticaran a la defensa del actor, señalando que sus abogadas no estaban haciendo un buen trabajo con el caso.

Por otro lado, la joven aprovechó para desmentir que ella esté haciendo un documental al igual que su hermana, quien dio la primicia de que su historia del supuesto abuso que vivió a manos del actor será llevado a la gran pantalla.

y ya que andamos aquí… no estoy haciendo ningún documental 🙃 — daniela (@DannielaPr) June 16, 2023

Hija de Héctor Parra agradece el apoyo

La hija del actor también utilizó sus redes para agradecer el apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores que claman justicia para su padre y que la han apoyado a lo largo de su caso.

Daniela le dio a las gracias a todos aquellos que la leen y le envían mensajes de solidaridad, asegurando que pese a la adversidad, tanto ella como su padre siguen de pie y en la lucha tras dos años desde que su padre está preso.

Asimismo, recordó que justo fue hace dos años cuando su vida y la del artista cambió para siempre, sin embargo, señaló que Dios siempre ha estado de su lado, incluso en los momentos más oscuros.