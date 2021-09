Inés Gómez Mont rompe el silencio: "en la vida he visto ni tenido 3 mil mdp"

Inés Gómez Mont rompió el silencio y aseguró que las acusaciones en su contra por presuntamente recibir 3 mil millones de pesos por dos contratos público son falsas y que jamás ha tenido esa cantidad de dinero.

Luego de que se diera a conocer que hay una orden de aprehensión en contra de la conductora y de su esposo, Víctor Álvarez Puga, la presentadora de televisión dijo que “sin ninguna justificación” la estan colocando al mismo nivel que un narcotraficante o terrorista.

A través de su cuenta de Instagram, Gómez Mont, difundió un comunicado en el que negó que las acusaciones sean ciertas y que bajo ningún concepto pertenece al crimen organizado.

Señaló que durante este tiempo guardó silencio para poder concentrarse en su defensa, “a pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito”.

Indicó que las autoridades sí la acusan por supuestamente haber recibido dinero de dos contratos públicos y de pertenecer a la delincuencia organizada, pero es falso.

“Para ser clara, jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado”, indicó en su comunicado.

La conductora también dijo sentir temor de que las autoridades se ensañen con ella, pues ha sido advertida de más casos fabricados en su contra.

Finalmente agradeció su apoyo de los que la conocen y pidió un voto de confianza a quienes no la concen.

“Sé quien soy. Por mí y por mis hijos, demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio. Repito: soy inocente y esto es una injusticia”.





¿De qué se le acusa?

Recientemente se dio a conocer sobre una supuesta orden de aprehensión que un juez giró en contra del abogado Víctor Manuel Álvarez Puga y la conductora Inés Gómez Mont, quienes están casados, por presuntamente haber cometido el delito de peculado, ilícito por el que se suele perseguir a políticos

¿Qué es el delito de peculado?

Primero cabe aclarar que este delito forma parte de lo que conocemos como “corrupción”, que no es propiamente un delito, sino un sistema criminal que integra a varios delitos como la extorsión, el cohecho, el ejercicio ilícito del servicio público, entre otros, que en su conjunto o de manera individual producen el fenómeno de la corrupción.

“La corrupción es un sistema creado por distintas redes de colusión entre funcionarios y particulares. La corrupción no es un fenómeno que suceda de manera individual, salvo muy excepcionalmente, tan excepcionalmente que yo no he logrado identificar ningún caso”, explicó Mauricio Merino, profesor investigador del CIDE y uno de los impulsores del Sistema Nacional Anticorrupción en una entrevista posterior con El Sol de México.

