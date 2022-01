Juan Rivera lanza respuesta a Lupillo y lo acusa de ser "quien más daño causó a Jenni"

A través de un video en Instagram, Juan Rivera dio una respuesta a su hermano Lupillo Rivera como parte del conflicto que se ha detonado en su familia por las empresas de su hermana Jenni Rivera. Por medio de sus redes sociales, compartió nuevas opiniones y reiteró que será el próximo lunes 10 de enero, en una conferencia de prensa, cuando hable y dé pruebas sobre todos los temas.

En su cuenta de Instagram, JuanRiveraMusic, el cantante y productor compartió una fotografía junto a Lupillo Rivera con una canción de fondo donde se habla que pronto rendirán cuentas. En el mensaje que acompaña la publicación, aseguró que ahora busca hacerse el héroe cuando Lupillo no apoyó a su familia en otros momentos y lo acusó de ser quien más daño hizo a Jenni.

“Va. El que menos ha apoyado a los sobrinos. El que más daño le causó a mi hermana Jenni”, aseguró Juan en su mensaje. “Ahora se la da del héroe jajaja. Se atrevió a mencionar a mis hijos cuando ni a los suyos cuidó”.

Posteriormente, realizó una transmisión en vivo de cerca de una hora en sus redes sociales. Ahí reiteró que la relación con su familia es bastante complicada y que no entendía muchas de las acciones que realizaban. También comentó que en muchas ocasiones intentó comunicarse por mensaje y llamada con sus familiares sin tener respuesta.

Dejó en claro que todo esto se resolverá hasta el próximo lunes 10 de enero, cuando dará una conferencia de prensa para aclarar todo lo sucedido y las acusaciones que ha recibido de Janney “Chiquis” Rivera. Sobre su relación con Lupillo, afirmó que nunca recompondrán su relación y que solo son familia por el lazo sanguíneo, pero nada más.

“Yo creo que mi carnal jamás me tendrá confianza, por lo que hizo, por lo que dice”, comentó Juan Rivera. “Somos familia por la sangre, pero no actuamos como familia. Lupe tiene familia más cercana… La lealtad te hace familia”.

SU CONFLICTO CON LUPILLO RIVERA

Esta nueva discusión con Lupillo Rivera se dio debido a que el cantante mostró su apoyo a sus sobrinos y reprobó las acciones de su hermano Juan. En especial su petición de recibir dinero de parte de sus sobrinos, quienes tomaron el control de las empresas Jenni Rivera Enterprises y Jenni Rivera Fashion, las cuales eran controladas previamente por Juan.

“Eso de que quieran pedirle, ahora dinero a los sobrinos por estar ahí, eso no tiene madre, la neta. O sea, así de claro, no va”, aseguró Lupillo. “Cuando eres empleado de cualquier empresa, eres simplemente un empleado. Si Juan tuvo buenas ideas, pues hay que aplaudirle sus ideas, pero hasta ahí”.

Lupillo añadió que si se especula de robos por pequeñas cantidades es posibles que algunos por grandes montos también se hayan cometido. Con esto, mostró su apoyo a Janney sobre sus acusaciones de un desfalco dentro de las empresas de Jenni Rivera causado por sus anteriores administradores.

“Cuando tú haces tu trabajo y no tienes nada que esconder, muestras todos los papeles inmediatamente, no tienes que andar esperando ‘vamos a hacer esto’, ‘vamos a platicar esto’. No, pero, si yo me enojo quiere decir que hay un problema, y no debe existir eso. Cuantas claras, amistades largas, así de fácil”, afirmó Lupillo.

Juan Rivera, junto a su esposa Brenda, se ha limitado a responder que solo se preocupan por el bienestar de sus hijos y que la controversia con sus sobrinos de alguna forma seguirá. Las acusaciones originales de “Chiquis” Rivera comenzaron desde mediados del año pasado. Además, Juan adelantó que todos los implicados saldrán “quemados” cuando se muestren sus pruebas.

“Lo que pasa allá afuera de mi casa, no debe de afectar lo que pasa adentro de esta casa y todo lo que queremos hacer lo vamos a realizar”, afirmó Juan en otra transmisión en vivo en sus redes sociales. “Las cosas se van a poner intensas y pues tendremos que pasar por lumbre y saldremos un poquito quemados, pero vivos, no hay mucho rollo”.