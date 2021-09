¿Por qué Rix saldrá de prisión aunque se declaró culpable?

En enero de 2021, la influencer Nath Campos publicó un video en YouTube, donde declaraba haber sido abusada sexualmente por el youtuber Ricardo González, mejor conocido como "Rix", luego de una salida en 2018. Posteriormente presentó la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y en febrero se le dictó prisión preventiva a Ricardo.

El miércoles 8 de septiembre, la influencer dio una conferencia de prensa, junto a su abogada, Mónica Peña, y la legisladora Alessandra Rojo de la Vega, quien la acompañó durante el proceso; en ella, se dio a conocer que desde el pasado 1 de septiembre Ricardo se declaró culpable, por lo que se inició un Procedimiento Abreviado, que concluyó con la ejecución de una sentencia de 3 años y 20 días en prisión, así como la reparación del daño a la víctima.

Sentencia por Procedimiento Abreviado

Durante la tarde del miércoles, se dio a conocer que Ricardo había sido excarcelado, pese a la sentencia de prisión, después de hacer un pago a las autoridades, lo que de inmediato se replicó en redes sociales, causando molestia entre los usuarios.

El Sol de México consultó a varios abogados penalistas para aclarar en qué consistió el procedimiento por el que se desahogaron las acusaciones realizadas por la influencer y por qué el acusado podrá cumplir con su pena en libertad.

Leslie Jiménez, abogada penalista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Coordinadora de Proyectos en Impunidad Cero, señaló que fueron varios factores los que permitieron que Ricardo González pudiera purgar su pena en libertad, entre ellos que aceptó su responsabilidad en los delitos que la Fiscalía le imputaba, así como la pena que se pedía en la carpeta de investigación y con esto realizar un Procedimiento Abreviado.

Sumado a esto, se tuvo la reparación del daño –que por el tipo de delito va más allá de la compensación económica–, así como la imposición de ciertas medidas, que tuvieron que ser dictadas por un juez de ejecución antes de aceptar la conmutación de la sentencia para cumplir la pena en libertad.

Por su parte, el abogado penalista Jorge Cuadra comentó a este diario que el Art. 185 del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla el Procedimiento Abreviado y se aplica cuando la persona imputada se declara culpable, por lo que puede obtener una reducción de la sentencia.

"El Procedimiento Abreviado tiene como fin no iniciar un juicio penal, al admitir la responsabilidad con los datos probatorios (de la carpeta de investigación)", agregó por separado Fernando Loyo, abogado penalista y catedrático de la UNAM.

El abogado Cuadra señaló que la solicitud del Procedimiento Abreviado la hace el Ministerio Público encargado del caso y se debe cumplir con los términos de la pena y la reparación del daño, que deberán ser incluidos en la solicitud para iniciar el proceso.

Reducción de la pena y cumplimiento en libertad

Derivado de que la sentencia se obtuvo a través de un Procedimiento Abreviado, que implica la aceptación de la responsabilidad en el delito, y sumado a que el acusado no contaba con antecedentes penales, pudo obtener una reducción de la sentencia, que terminó en 3 años y 20 días de prisión, así como la reparación del daño a la víctima y inserción en el Registro Público de Personas Agresores Sexuales.

"El Código Penal de la Ciudad de México establece que cuando la sentencia es menor a 5 años, el imputado puede conmutar la pena para cumplirla en libertad y no en cárcel. Esto implica el cumplimiento de otras condicionantes, que son muy diferentes a la reparación del daño", apuntó Leslie Jiménez.

Asimismo, agregó que para poder purgar la pena el libertad, se debe garantizar la reparación del daño. "Ayer hablaron de un par de cheques, que fueron cedidos a algunas asociaciones", recordó la abogada.

"No sabemos si fue sólo dinero, porque la reparación del daño no solamente se ve en un aspecto económico. En temas de delitos sexuales, como también es una afectación a tus derechos, integridad y dignidad, también se da un tema de daño emocional y moral, entonces no conocemos cuál fue la dimensión total de la reparación del daño", recalcó Jiménez.

Posteriormente, señala, el Juez de Ejecución, que es el encargado de dar cumplimiento a la sentencia, establece el pago que debe hacer para cumplir su sentencia en libertad.

"Tener un trabajo lícito, un domicilio fijo y no cambiarlo sin dar aviso previo a la autoridad, no contar con antecedentes penales y el pago económico", que puede ser garantizado de varias maneras.

En este sentido, de acuerdo al comunicado que emitió la Fiscalía de la CDMX, el youtuber no podrá acercarse a Nath Campos, a su domicilio, su lugar de trabajo o de estudios, ni personalmente ni a través de otra persona. Los mismo sucede con los testigos del caso si los hay.

Igualmente, la abogada resaltó que la autoridad está obligada a dar seguimiento para que estas medidas se cumplan por todo el plazo que establece la sentencia, es decir, los 3 años y 20 días.

En una revisión realizada por este diario, se constato que, hasta la tarde de este jueves, Ricardo González no aparece en el Registro de Personas Agresoras Sexuales de la Ciudad de México. Sin embargo, la especialista explicó que deberá ser ingresado y permanecer en él durante el tiempo establecido en su sentencia.