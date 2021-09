Rix se declaró culpable de violación: ya recibió sentencia

Este miércoles el youtuber Rix se declaró culpable por el delito de violación equiparada en grado de tentativa, realizado en contra de la influencer Nath Campos, por lo que recibió una pena de tres años y dos meses en prisión.

Desde el pasado mes de enero, la influencer había comenzado un proceso penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en contra del youtuber.

"Hace algunos años salí de antro con unos amigos, era un grupo de amigos con el que usualmente salía, principalmente youtubers. Tomé mucho esa noche, un par de amigos se ofrecieron a llevarme a mi casa porque estaba muy borracha, recuerdo pocas cosas", relató Campos en un video de YouTube a principios de este año.

"Recuerdo quitarme el jumper y meterme a la cama para dormir, lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no sé si estaba en shock o muy borracha".

Este miércoles, en compañía de la exdiputada de la Ciudad de México Alessandra Rojo de la Vega y de su abogada, Mónica Peña, la influencer compartió que se había llegado al final del proceso en contra de Ricardo.

“Ha sido un año bastante pesado, pero no pensé que el tener una conclusión en este caso me fuera dar tanta validación emocional en este tema. El mensaje que quiero dar es una decisión muy personal los tiempos de cada mujer cuando decida hablar, los procesos de las mujeres. Me siento satisfecha, distinta, me siento cambiada. Marca el final de un capítulo en mi vida de mucha lucha”, señaló Nath Campos.

Rix se declara culpable

De acuerdo con lo señalado por la defensa de Campos, Ricardo González, mejor conocido como Rix, se declaró culpable por el delito de violación equiparada en grado de tentativa el pasado 1 de septiembre, por lo que se dió inicio al proceso abreviado.

"Se le dictó sentencia condenatoria con una pena de prisión de tres años dos meses. Sentencia que ha quedado firme", afirmó la abogada.

Asimismo, se le impuso al acusado la reparación del daño en contra de la víctima; sin embargo, la influencer decidió no recibir ella la compensación económica, sino donarla a asociaciones de apoyo para víctimas de violencias sexual.

"La reparación del daño es económica, es una cantidad de dinero. Qué se repartió entre asociaciones y por seguridad estás no se puede decir los montos", apuntó Mónica Peña.

Desde febrero de 2021, Ricardo permanece internado en el Reclusorio Oriente de la CDMX, luego de que un juez lo vinculara a proceso y le impusiera prisión preventiva por su probable comisión del delito de violación agravada en grado de tentativa en contra de Nath Campos, ocurrido en 2017.