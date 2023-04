¿Cazzu y Bad Bunny fueron novios? Así contó la argentina cómo fue su breve romance

Los romances van y vienen, sobre todo en la industria de la música y el espectáculo, aunque hay algunas historias que no son tan conocidas, como la que vivieron la trapera argentina, Cazzu y el reguetonero, Bad Bunny.

Esta revelación hecha por la misma cantante, ha dejado a más de uno sorprendidos, ya que muy pocos tenían en el radar que ambas celebridades fueron algo más que amigos tiempo atrás.

Cazzu dio a conocer que ella y Bad Bunny se conocieron en el 2018, cuando trabajaron juntos en la canción "Loca", donde el Conejo malo hizo el remix del hit.

Fue durante una entrevista para Telefe, un famoso canal televisión argentino, que la cantante recordó cuando ella y Bad Bunny tuvieron una cita.

"Tuve una cita con Bad Bunny, no estuvo mal, salió muy bien, pero era otro Bad Bunny. Ahora ya no me acuerdo ni de su voz", dijo Cazzu.

La jefa del trap, compartió con los entrevistadores de "Podemos Hablar (PH)", una pequeña parte del amor fugaz entre ambos.

"Éramos bastante más chicos, te digo, no era el Bad Bunny de ahora. No sé si nos acordamos de nosotros. Recuerdo que en ese entonces, nos saltamos la reja de un parque. Él quería entrar a un parque pero no entendía que los parques se cierran en Argentina. Estábamos en los Bosques de Palermo y nos sacó un guardia y tuvimos que correr", contó la argentina como una anécdota de su cita con Bad Bunny.

Bad Bunny y Cazzu están en momentos diferentes de la vida

La atracción que sintieron ambos años atrás, ahora está en el pasado, tanto Cazzu como Bad Bunny se encuentran en momentos de vida completamente diferentes.

Recientemente, la argentina dio la premisa de su avanzado embarazo en uno de sus conciertos, ella y el cantante de regional mexicano, Christian Nodal se convertirán en padres a menos de un año de haber empezado su noviazgo.

Mientras que Bad Bunny ha comenzado una relación con la modelo Kendall Jenner, quienes han sido captados en diversos lugares como el Coachella y en otras ciudades de Estados Unidos.

El portal TMZ, los captó juntos en febrero, cuando se encontraron en un restaurante de Beverly Hills, en una cita doble con Justin Bieber y su esposa, Hailey.