Confunden a Celia Lora con escort: Me ofrecen viajes a cambio de favores sexuales

Celia Lora ha encendido más de una vez las redes sociales y no es para menos, ya que la hija del cantante Alex Lora siempre comparte sensuales fotografías en sus cuentas.

Sin embargo, estas imágenes han causado incomodidad a la joven de 34 años de edad protagonista de tan provocativos escenarios. Reveló, en entrevista para Imagen Televisión, que hay gente que no la conoce y sobre todo hombres originarios de la India le han ofrecido viajes a cambio de favores sexuales, "la gente que más me escribe no sabe quién soy, creen que soy escort".

Ver esta publicación en Instagram #hardrockresort #hardrockhotel 🐙🐙#hardrockrivieramaya #quintanaroo 🦀🦀🦐 #hardrock #rivieramaya #mexico 🐳🐳 #plumeria #plumeriaswimwear Una publicación compartida por Celia Lora (@celi_lora) el 10 de Nov de 2018 a las 12:31 PST Ver esta publicación en Instagram @by.pia @futfemx #bypia #futfe #quintanaroo #rivieramaya #akumal 🌱🌱🐢🐢 #cenote #cenotebalamha #balamha foto @alfredovazquezphoto Una publicación compartida por Celia Lora (@celi_lora) el 7 de Nov de 2018 a las 2:47 PST Ver esta publicación en Instagram 🌺🌺 @moonmuaoficial 🌺🌺 #moonmua #mexico #cdmx Una publicación compartida por Celia Lora (@celi_lora) el 30 de Oct de 2018 a las 12:45 PDT

Asimismo, Celia Lora dijo que el compartir fotos de sus viajes podría ser la principal causa de que las personas hagan dichas suposiciones.

"Me acaba de escribir uno y me dijo que si me quería ir con él a Dubai o a las Maldivas, me voy sola", añadió

Ver esta publicación en Instagram Who’s the fairest of them all? 👩🏻👩🏻👩🏻👩🏻? #rivieramaya #quintanaroo #hardrockresort #hardrockhotel #hardrock #mexico Una publicación compartida por Celia Lora (@celi_lora) el 20 de Nov de 2018 a las 2:33 PST

Lora confirmó que se sometió a un proceso con láser para retirar de su cuerpo el tatuaje que tenía alusivo al cantante Ricky Martin, "todo tiene fecha de caducidad", además declaró que no le es de su agrado como lucen los tatuajes en sus piernas.