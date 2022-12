Celine Dion cancela gira por rara enfermedad: afecta a uno en un millón

En un video colocado en su cuenta de Instagram, la cantante canadiense Celine Dion se dirige a sus fans para informarles las razones por las cuales cancela su gira, prevista para el año entrante.

"Hola a todos, siento haber esperado tanto para hablar con ustedes. Los extraño mucho y no puedo esperar para volver al escenario y hablarles en persona", comienza en su mensaje la artista, quien luce afectada por tener que hablar de su condición de salud, a pesar de que, señaló, "he sido un libro abierto con ustedes".

Tras reconocer que "no estaba preparada antes" para hablar de su salud, "pero ahora estoy lista", la cantante revela que padece una extraña enfermad que ocasionalmente impide caminar.

"He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y me ha resultado muy difícil afrontarlos y hablar de todo lo que me ha pasado. Recientemente me diagnosticaron un trastorno neurológico muy raro llamado Síndrome de la persona rígida que afecta a una persona en un millón", comparte.

Celine Dion explicó a sus fans en un video que publicó en sus redes sociales. Foto: Captura de pantalla

"Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos qué es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”, continúa en el mensaje de poco mas de cinco minutos.

Desafortunadamente, abunda, esta condición afecta todos los aspectos de su vida diaria, "algunas veces me provoca dificultad para caminar o para usar mis cuerdas vocales para cantar. Me duele tener que decirles que no estoy lista para comenzar mi gira europea en febrero", lamentablemente la intérprete y explica que cuenta con un equipo médico que le ayuda a mejorar, así como con el apoyo de sus hijos.

"Estoy trabajando duro con el terapeuta de medicina deportiva para recuperar mi fuerza y la capacidad de actuar en el escenario pero tengo que admitir que ha sido una lucha", reconoce y confiesa que ama cantar, pues es lo único que ha hecho toda su vida y extraña pisar un escenario y "cantar para ustedes",

Su condición, insiste, le impide dar el cien por ciento en escena, como siempre ha hecho, "pero tengo esperanza en que me recuperaré, en eso estoy enfocada y estoy haciendo todo lo posible para lograrlo", agrega antes de agradecer el apoyo de sus seguidores en sus redes sociales.

"Los amo y realmente espero volver a verlos. Gracias", finaliza el emotivo mensaje.

La primera vez que Celine Dion canceló sus conciertos por motivos de salud fue en enero de este año, aunque entonces solo habló de "espasmos" que le impedían actuar.