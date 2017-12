¿Censura? Para 2018 ya no habrá aplicación de Kendall Jenner

Kendall Jenner sorprendió a sus seguidores con una mala noticia: su aplicación y sitio web serán dadas de baja para el próximo año.

Por medio de un comunicado, la modelo anunció que para el 2018 va a cerrar su aplicación y su web

“Mirando hacia adelante para el próximo año, mis objetivos y prioridades van a cambiar. He tenido más de dos años increíbles conectada con todos ustedes, pero he tomado la difícil decisión de no seguir actualizando mi aplicación en 2018.

Espero que hayan disfrutado este viaje tanto como yo, y espero compartir el próximo capítulo con ustedes. Con amor, Kendall”.

En esa aplicación, Kendall proporcionaba contenido desde consejos y tutoriales de belleza, hasta detalles privados presumiendo su estilo de vida.

Para poder acceder al material, la gente tenía que pagar una suscripción de 2.99 dólares mensuales, por lo que al cerrar ahora su app y página de intenet, la modelo dejará de percibir dichas ganancias.

Cabe destacar, que desde 2015 las cinco hermanas de la familia Kardashian-Jenner han tenido su propia web y aplicación, y aunque Kendall también ha estado en el ojo público por el reality show, ella es una de las hermanas que ha tratado de no estar tan involucrada en el programa pues ha querido hacerse un nombre por su cuenta y no ser 'una más de las Kardashians'.

Asimismo, llegó a confesar que ha sufrido episodios de ansiedad por estar tan metida en sus redes sociales, por lo que en noviembre pasado decidió cerrar su Instagram debido a que se 'sentía demasiado dependiente'.

Posteriormente, Kendall reabrió su cuenta pero ya no está tan activa como antes.

