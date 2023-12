¿Por qué Cher solicita la tutela legal de su hijo de 47 años?

Cher vuelve a ser noticia, pero no precisamente por algún nuevo lanzamiento musical, sino por una cuestión a nivel familiar que de momento, ha acaparado los reflectores.

La cantante se encuentra en el ojo del huracán luego de haber solicitado la custodia de su hijo Elijah Blue Allman, que tiene 47 años, pero sí ya es todo un adulto, ¿por qué solicitar la custodia? Hoy te revelamos justo los detalles de este caso que nos remonta un poco a la custodia que en su momento tuvo Britney Spears a cargo de su padre.

¿Por qué Cher solicita la tutela de su hijo?

Cher ha solicitado la tutela de su hijo con el objetivo de ser la "única curadora del patrimonio de Elijah" alegando que es "incapaz de administrar sus recursos financieros por presuntos problemas de abuso de sustancias", reveló la revista People.

Según la publicación, los documentos legales fueron presentados en el Tribunal Superior de Los Ángeles, los cuales establecen que aunque Elijah debe recibir activos del fideicomiso antes de fin de año, "se necesita un curador para proteger su propiedad de pérdidas o lesiones".

"Actualmente no puede administrar sus activos debido a problemas graves de salud mental y abuso de sustancias", detalla la solicitud.

La intérprete explicó en dicha documentación que la exesposa de su hijo, Marieangela King, no es considerada apta para ser tutora de Elijah.

"Su relación tumultuosa ha estado marcada por ciclos de adicción a las drogas y crisis de salud mental", reiteró Cher.

De igual forma, manifestó su preocupción de que cualquier fondo distribuido a Elijah se lo gaste inmediatamente en drogas, dejándolo sin activos para mantenerse a sí mismo y poniendo en peligro su vida.

Cabe destacar que en este caso hay dos audiencias programadas para el siguiente año: una es para una orden temporal, que sería para el próximo 5 de enero de 2024, y otra, para una orden permanente, programada para el 6 de marzo de 2024.





