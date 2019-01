Chris Brown denunciará por calumnia a la joven que lo acusa de violación

El rapero estadounidense Chris Brown, expareja de la cantante Rihanna, presentará una denuncia por calumnia contra la joven que le acusa de violación, aseguró su abogado a Efe, un día después de haber sido detenido y puesto en libertad por ese caso.



Él va a defender enérgicamente su inocencia. Rechaza de plano los hechos que se le imputan. Y me ha dado instrucciones para presentar una demanda contra esta mujer que le ha calumniado, que ha formulado acusaciones falsas explicó el abogado Raphaël Chiche.



Según el abogado, Brown, de 29 años, está "totalmente conmocionado y sorprendido", pero está "motivado para refutar esa acusación".

La revista del corazón "Closer" explicó que la denunciante, de 24 años, dijo que los hechos tuvieron lugar la noche del pasado día 15 en una habitación de un lujoso hotel de la capital francesa, donde fue llevada tras haber conocido a Brown en una discoteca cercana.

Brown no fue el único acusado de abuso

La joven también acusó de abusos al guardaespaldas del rapero y a un amigo, que estuvieron bajo custodia policial, pero que, como Brown, fueron puestos en libertad.

El rapero fue "interrogado durante 48 horas y después se le retiró la custodia policial. Las investigaciones siguen", expuso Chiche, quien detalló que la Fiscalía aún no ha reunido las pruebas suficientes para llevarle a un juicio.



Por ello, Brown "está en libertad, sin ningún tipo de restricción de movimientos" ni obligaciones de presentarse ante las autoridades.



El pasado martes, poco antes de que se anunciara su puesta en libertad, el cantante publicó en Instagram que las acusaciones son contrarias a su "moral" e "irrespetuosas" hacia su hija y el resto de su familia.

El rapero suma varios incidentes con la justicia, el último de ellos sucedido en julio de 2018 en Florida (Estados Unidos), donde fue detenido por agresión, pero quedó en libertad previo pago de una fianza de 2.000 dólares.



Uno de los episodios más mediáticos sucedió en 2009, cuando fue declarado culpable por agredir a Rihanna y de proferir amenazas de muerte contra ella.



Este rapero precoz consiguió colocarse en las listas de éxitos con sólo 16 años y se hizo famoso gracias a éxitos como "Run It" o "Love More".