Chris Evans confiesa la razón por la que dejó de fumar marihuana

Gracias a su interpretación de Capitán América en el universo cinematográfico de Marvel, Chris Evans se ha posicionado como uno de los actores más populares de Hollywood, por lo que al darse a conocer que Avengers: Endgame sería la última vez que lo veríamos como el famoso superhéroe, los fans lamentaron la noticia.

1 month. #AvengersEndgame pic.twitter.com/kSSUzZjq5t — Chris Evans (@ChrisEvans) 26 de marzo de 2019

En una entrevista exclusiva para la aclamada revista The Hollywood Reporter, no solo cautivó a sus admiradoras con sus fotografías, sino que también hizo revelaciones que impactó a uno que otro fanático.

Sabes, me he relajado con la hierba. Me encantaba, pero ahora creo que es lo único que se interpone en mi camino.Chris Evans





Ver esta publicación en Instagram O Captain! Our Captain! #AvengersEndgame star Chris Evans has a lot of feelings about the upcoming film. “This one’s really good. I choked up like three times.” Head to the link to read more. Photo: @austinhargrave Una publicación compartida por Hollywood Reporter (@hollywoodreporter) el 29 de Mar de 2019 a las 2:00 PDT

El actor sorprendió a todos al revelar que solía tener un gran gusto por la marihuana y la consumía constantemente, pero la dejo ya que no se sentía cómodo con los efectos que la hierba le provocaba.

“Apaga tu motivación. Creo que la apatía se filtra y empiezas a pensar: ‘Bueno, no soy apático, no tengo ganas de hacer eso’. Y es como, no, tendrías ganas de hacer eso si no estuvieras drogado. Y, ya sabes, tengo 37 años. No puedo fumar marihuana todo el tiempo. Eso es una locura.”Chris Evans.

Chris Evans junto a los hermanos Russo, Joe (izquierda) y Anthony (derecha) , en el set de Avengers: Endgame/ Cortesía

Así mismo, causó furor entre las fanáticas, al revelar que sigue soltero, y la razón es por que teme envolverse en una relación, ya que siempre ha sido un hombre independiente y busca a alguien que tenga una vida propia y sea igual de independiente, “Si tu pareja no tiene otras tareas y se adapte solamente a mi estilo de vida, seria muy sofocante” finalizó el actor.