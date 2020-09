La respuesta épica de Chris Evans tras filtrar por error su pack

El actor Chris Evans finalmente rompió el silencio tras filtrarse algunas fotos íntimas que lo han tenido en tendencia mundial.

“Ahora que tengo tu atención… Vota el 3 de noviembre”, fue el mensaje del protagonista de Capitán América.

Con un llamado al voto a las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos es como resolvió el actor la polémica en la que se vio envuelto tras un error en Instagram.

Now that I have your attention

🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️....



VOTE Nov 3rd!!! — Chris Evans (@ChrisEvans) September 15, 2020

El actor sorprendió a sus millones de fans cuando al publicar una "historia" en Instagram se filtró una imagen donde se veían archivos de videos y fotos sugerentes, entre ellas su “pack”.

Aunque de inmediato borró la publicación, cientos lograron realizar captura de pantalla y compartirla, lo que causó revuelo en las redes sociales.

Sin embargo, muchos de sus fans lo apoyaron y, en cambio, hicieron viral la petición de no compartir el video y mejor postear otras imágenes de Evans.

chris evans debería de ser tendencia por la hermosa persona que es.



chris no te merecemos. pic.twitter.com/KgTZlvt7HJ — 𝐚𝐧𝐠𝐞𝐥. ⸙ (@Niallhmyboobear) September 12, 2020 Chris Evans es tendencia porque se ha descubierto que su risa es la cura de todos los males

pic.twitter.com/Tk2I83EqHP — azul 🍒; loves Joaco (@stylexchalamet) September 12, 2020 Cuando veo a alguien que sigue difundiendo el pack de Chris Evans pic.twitter.com/GMsdgApcnW — AF⅁Λ (@Ndrnyms_11) September 12, 2020 Seamos sinceros Chris evans no es tendencia por su pack, el es tendencia porque es un ángel caído del cielo pic.twitter.com/FUbS8OsuEq — 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐌 𝐝𝐞 𝐌𝐢𝐤𝐚𝐞𝐥𝐬𝐨𝐧 (@__blxckmoon__) September 12, 2020 Si viste el pack de Chris Evans NO lo compartas pic.twitter.com/kebOufXm6T — Iván el terrible ♎ (@soy_el_talivan) September 12, 2020

Incluso su amigo Mark Ruffalo y hermano le enviaron mensajes sobre las imágenes íntimas.

“Estaba fuera de las redes sociales por el día de ayer. Entonces. ¿Qué me perdí?”, expresó Scott Evans.

Was off social media for the day yesterday.



So.



What’d I miss? — Scott Evans (@thescottevans) September 13, 2020

Mientras su compañero de Avengers le expresó: “Hermano, mientras Trump esté en el cargo, no hay NADA que puedas hacer para avergonzarte. Ves... rayo de luz”.

.@ChrisEvans Bro, while Trump is in office there is NOTHING you could possibly do to embarrass yourself. See... silver lining. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 13, 2020