Chrissy Teigen confiesa cómo es perder un hijo a un año del luto

Perder a un hijo, la mayor tragedia que una madre puede sufrir y que desafortunadamente el pasado 2020, la modelo Chrissy Teigen vivió en carne propia.

Hoy es su primer aniversario luctuoso y en homenaje a su bebé, la esposa de John Legend publicó una fotografía en su cuenta de Instagram para recordar su memoria y compartir con sus seguidores lo que para ella ha sido el perder a un hijo.

Teigen reveló que el hecho de perder a Jack, nombre que habían elegido para su tercer bebé, fue el momento de dolor más grande que tuvo que vivir pero que al mismo tiempo le dio una fortaleza para superar cualquier cosa.

"Me diste el dolor más grande que jamás habría imaginado y me enseñaste que puedo superar cualquier cosa, incluso si no quiero hacerlo".

Asimismo, dijo que pese a no tener la oportunidad de cuidarlo, su partida le hizo darse cuenta de que su cuerpo es un tesoro y debe procurarlo siempre.

"No tuve ocasión de cuidarte, pero llegaste y te fuiste para que empezara a cuidar de mí misma, para que entendiera que nuestros cuerpos son un tesoro y que la vida es un milagro".

La celebridad también confesó que aunque la mayoría de su círculo cercano le ha dicho que con el tiempo será un poco más fácil asimilar la partida de Jack, la realidad es que ni siquiera está cercana a sentir eso por ahora.

Por el contrario, Chrissy asegura que aún es muy complicado para ella y que su duelo sigue tan latente como si hubiera sido ayer, cuando tuvo que decirle adiós a su bebé, a quien le aseguró que tanto ella como su papá lo amarán por siempre.

"Me dijeron que sería más fácil, pero sí, eso aún no ha comenzado. mamá y papá te amarán por siempre".

Cabe recordar que la modelo y el cantante, que ya son padres de Luna, de 5 años, y Miles, de 3, perdieron a su tercer hijo el año pasado después de semanas de haber tenido algunas complicaciones y que finalmente la llevaron a ser hospitalizada.

Fue el 1 de octubre de 2020 cuando Chrissy anunció la noticia en una publicación también en su cuenta de Instagram el 1 de octubre del año pasado, y agregó que habían elegido nombrar al bebé Jack.

"Estamos conmocionados y en el tipo de dolor profundo del que solo escuchas, el tipo de dolor que nunca antes habíamos sentido", escribió Chrissy junto a una serie de fotos de la pareja en el hospital.

Finalmente, la artista ha demostrado desde inicios de 2021, que el hecho de cuidar su cuerpo tras la muerte de su hijo va en serio y ahora lleva un estilo de vida más saludable en el que incluso, ha decidió dejar de tomar alcohol pues asegura, que esta bebida no le permitía asimilar bien sus sentimientos de pérdida.