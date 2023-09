Christian Chávez recibe críticas por usar traje de charro rosa: así respondió el cantante

La banda de pop RBD ha vuelto a los escenarios con la gira internacional Soy Rebelde Tour 2023 para volver a compartir sus éxitos con los fanáticos que esperaropn por años el reencuentro.

El fin de semana pasado, Maite Perroni, Christian Chávez, Dulce María, Anahí y Christopher se presentaron en el Madison Square Garden, en Nueva York en donde uno de los cantantes se viralizó por el atuendo que usó.

Se trata de Christian Chávez, quien utilizó un traje de charro de color rosa mexicano con bordados dorados, lo que incomodó a varios usuarios de redes sociales.

Una de ellas fue Luisa Echevarría, la reina de la Federación Mexicana de Charrería, quien publicó en su cuenta de Instagram un comunicado dirigido a Christian sugiriendo tratar con respeto a la vestimenta típica de los charros.

"Yo, Luisa Echevarría, reina de la Federación Mexicana de Charrería, me dirijo a ti @christianchavezreal, con todo el respeto y la admiración que te tengo por ser tu y tus compañeros un grupo de mexicanos exitosos que han trascendido fronteras en nombre de México; con este mismo respeto te invito a que portes nuestra indumentaria, la de los charros, conforme a nuestros canones y que nos permitas ser reconocidos en el mundo a través de tu arte también por la elegancia de nuestros trajes. ¡Viva México!", escribió Luisa.





Christian Chávez responde a críticas por usar traje de charro rosa

El rebelde, Christian Chávez reaccionó a la polémica que generó su presentación con RBD en Estados Unidos, y aunque no se dirigió directamente a Luisa Echeverría quizo defenderse ante las críticas.

"Que noche épica, los amo generación rebelde !!! Gracias al mariachi @nycmariachi por acompañarme", publicó Christian en una fotografía donde portaba el traje de charro y agradeció a The NYC Mariachi Inc.

A través de una historia de Instagram, el cantante dijo lamentar que su look ofendiera a algunas personas y explicó que no se trataba propiamente de un traje de charro.

"Mucha gente se ofendieron por usar un traje, que no es un traje de charro... que no es un traje de charro, cabe aclarar, porque tiene otras características", dijo Christian.

Christian Chávez ofreció una disculpa a la comunida de charros de México. l Foto: Captura video cortesía IG @christianchavezreal

Chávez agrego que su intención era hacer una interpretación de la cultura mexicana y pidió disculpas a quienes se sintieron agredidos.

"Obviamente lo único que estoy haciendo es para quienes se sintieron ofendidos, lo siento mucho, no es un traje de charro, solo es una interpretación de la mexicaneidad. Yo no soy charro. No estoy en una competencia de charro y, obviamente, respeto muchísimo a esa comunidad. Si se sintieron agredidos, lo siento, pero en ningún momento fue así", expresó el cantante.