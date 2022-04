¿Christian Nodal estrena romance? Ella es Aurora Cárdenas, su presunta novia

Apenas han pasado dos meses desde que Christian Nodal y Belinda terminaron su relación y rompieron su compromiso para concluir con sus futuros planes de boda, cuando una vez más el famoso cantante nuevamente ya se encuentra en boca de todos, después de que varios medios del espectáculo compartieran fotografías en las que se encuentra muy bien acompañado, con una joven con la que presuntamente, todos le asocian sentimentalmente.

Y es que, luego de que el intérprete de “Botella tras botella” diera a conocer la noticia de su ruptura amorosa con la también actriz, continuamente ha estado en la polémica con comentarios hacia los fans de la cantante, viéndose relacionarse con una mujer escort y ahora con una mujer que, presuntamente, sería su nueva pareja, mientras que Belinda se ha enfocado en continuar aprovechando lo mejor de su talento.

Tal parece que el famoso ídolo del regional mexicano se ha cansado de las rubias, pues en esta ocasión fue captado con una mujer de cabello oscuro, por medio de una reciente foto en la que se le nota bastante tranquilo mientras disfruta de la compañía de la hermosa chica, quien inmediatamente robó todos los reflectores y de la que se sabe, su nombre es Aurora Cárdenas.

¿QUIÉN ES AURORA CÁRDENAS?

Fue el pasado 12 de abril cuando en el programa “Chisme No Like” se filtró la fotografía en donde aparece Christian junto a la sospechosa mujer, sonriendo en una habitación, mientras ambos llevan una vestimenta informal y no se dan cuenta de la fotografía que les están tomando.

Luego de que se publicó la imagen, inmediatamente usuarios de redes sociales se dieron a la tarea de conocer la identidad de la presunta conquista del cantante de “No te contaron mal” y así fue como se supo que el nombre de la joven es Aurora Cárdenas, una especialista en el sector inmobiliario y al parecer, toda una influencer.

En su cuenta de Instagram, donde Aurora cuenta con casi 100 mil seguidores, se describe como master en ventas globales y asesora en inversiones inmobiliarias, además de que se sabe que cuenta con diplomados especializados en Bienes Raíces y estrategias, así como el reconocimiento de grandes empresas debido a que ha sido una de las mejores vendedoras en distintos años consecutivos.

Según lo publicado en sus redes sociales, la presunta nueva novia del famoso es una amante de la moda y los viajes, además de que, actualmente, es CEO de “I Did it for you” y tiene más de 10 años de experiencia en ventas, relaciones públicas y bienes y raíces.

Hasta el momento no se ha confirmado si Christian Nodal y Aurora Cárdenas son novios, pero de serlo, quedaría muy claro que el cantante tiene un gusto particular por las mujeres exitosas.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla