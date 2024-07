Las canciones de Christian Nodal que ha dedicado a sus parejas: hasta las repitió

Christian Nodal se ganó las críticas del público por las polémicas que han surgido debido a sus relaciones románticas en el último par de años.

En las redes sociales lo han etiquetado como un hombre “inestable”, pues ha pasado de una relación a otra en poco tiempo, a pesar de comprometerse a tal grado de entregar anillos de compromiso o tener una hija.

No obstante, Nodal ha hecho gala de su talento como compositor y ha dedicado canciones a Belinda y Cazzu, sus exparejas, así como a Ángela Aguilar, con quien contrajo matrimonio.

“De los besos que ti”, con dedicatoria a Belinda

Una de las canciones más populares de Christian Nodal “De los besos que ti”, fue una con dedicatoria especial a Belinda.

La composición del sonorense cobró importancia entre ambos, pues la cantaron en el escenario de La Voz México en el año 2020, donde ambos fueron couches.

Desde ese entonces la química entre Nodal y Belinda fue innegable hasta que se separaron en 2021, después de haberse comprometido.

Pero esa no sería sólo la canción de Belinda y Nodal; el cantante de regional mexicano dedicó la misma canción a la trapera argentina, Julieta Cazzuchelli.

Durante un concierto en Foro Sol a mediados de 2023, Christian Nodal cantó “De los besos que ti” para Cazzu, pero antes dijo que estaba arrepentido de haberla cantado para otra persona antes.

“Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha enseñado y ayudado a liberar las llagas más fuertes que he tenido en esta vida. Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu”, expresó Nodal.

“Cazzualidades”, la canción de Nodal para Cazzu

Tras su ruptura con Belinda en 2022, Nodal plasmó en “Cazzualidades” la forma en que conoció a Cazzu y todas las emociones que surgieron en él tras encontrarse de una forma inesperada.

“Una noche de pasión lleva una vida de deseos. Puede que no sea Romeo, pero a mi Julieta quiero. Desde esa noche yo siempre la encuentro en mis sueños. Lo triste es cuando despierto y solo está en mi pensamiento”, dice uno de los versos de la canción, incluso, en el video, participa Cazzu.

Nodal y Cazzu terminaron su relación el 23 de mayo de 2024. Ambos confirmaron por medio de un comunicado en sus cuentas de Instagram que tomarían caminos diferentes pero quedaban en buenos términos por su pequeña Inti.

Christian nodal dedica canción a Ángela Aguilar desde París

A inicios de julio la historia de amor entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ya era conocida por todos.

Ambos cantantes se daban muestras de amor en público tanto así, que mientras el cantante se encontraba de gira en París, le dedicó la canción “Dime cómo quieres” a la menor de los Aguilar.

“Esos gritos que le lleguen a mi amor”, expresó Nodal quien le pidió una ovación a su público para su novia.

Ángela Aguilar se encontraba en ese momento en Texas, en una gira con su padre, Pepe Aguilar y su hermano Leonardo.