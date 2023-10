Christian Nodal revela cómo es su nueva vida con Cazzu en Argentina: vivo feliz en un campo

Christian Nodal y Cazzu recién se convirtieron en padres de una niña, por lo que los jóvenes cantantes han empezado su vida de familia en Argentina, el país de nacimiento de la trapera.

Este nuevo cambio de aires le ha sentado muy bien al cantante de regional mexicano, pues en una reciente entrevista para un podcast compartió algunos detalles de su nueva vida en sudamérica.

Puedes leer: En pleno concierto, Cazzu revela que está embarazada de Christian Nodal

Nodal dijo que está disfrutando de vivir en el campo en donde no tiene vecinos cercanos y se la pasa contemplando el cielo y lejos del bullicio de una ciudad, además, se siente cómodo al hacer sus propias compras sin tener que tener un equipo de guardaespaldas.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

@aguilarcore #cristiannodal #forajidotour #argentina #montanas #existir #naturaleza #vida #romeoyjulieta ♬ sonido original - Aguilarc00

OMG! Cazzu posa para Playboy y envía un fuerte mensaje sobre la maternidad (Fotos)

"Vivo en un campo en donde no se cruza nadie con quien platicar. Mis vecinos están muy lejos…hay una vista preciosa que me encanta. Estoy con Julieta, hacemos de comer juntos, nos sentamos, tomamos unos matecitos. Y las vistas son preciosas, no te puedo explicar cómo se ve el cielo. Ahí nos la pasamos viendo películas juntos. Ahora hago mis compras y yo manejo, no traigo seguridad ni nada de eso”, dijo Nodal.

El intérprete de “No te contaron mal” también aseguró que su vida ha dado un giro de 180 grados, pues ahora se siente como una persona normal.

“Volvía a sentirme como un humano, si alguien me ve por los tatuajes y veo que se ríen de mí o que no les gustan...me da felicidad”, indicó el cantautor.

Cazzu y Nodal se convierten en papás de una niña

La bebé de Julieta y Nodal nació en septiembre, fue el 14 de ese mes que los artistas compartieron a través de sus redes sociales una fotografía de la nueva integrante de la familia.

El martes pasado, una consultorio conocido como Dr. KATZ, Ginecología y obstetrecia, compartió una fotografía de Cazzu y Nodal posando juntos por primera vez con su pequeña hija.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dr. KATZ | Ginecología y obstetrecia (@dreskatz)

“La llegada de una nueva vida al mundo siempre es alegría. ¡Felicidades @cazzu y @nodal! Gracias por confiar en nosotros en este momento tan importante”, se lee en la publicación.