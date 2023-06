¿Será team Shakira? Juez tunde a Clara Chía y a Piqué en demanda contra paparazzi Jordi Martín

Clara Chía y Gerard Piqué iniciaron una demanda en contra del paparazzi Jordi Martin por acoso, solicitando una orden de alejamiento, la cual no resultó como hubiera esperado la famosa pareja.

El periodista dio detalles sobre lo que pasó en el juicio, donde la autoridades estuvieron a favor de Martín y por el contrario, realizaron varias criticas a la novia del exfutbolista, que se ha victimizado a lo largo de los últimos meses, argumentando problemas de ansiedad por culpa de la prensa.

"Señor Jordi, ¿usted cree que Clara está utilizándolo a usted para atacar a la otra parte, (en referencia a Shakira)? A lo que Jordi respondió: "claramente sí".

De acuerdo con Jordi, Chía ha dicho varias barbaridades en sede judicial, barbaridades que el Ministerio Fiscal no se lo ha permitido y no se lo ha tenido en cuenta.

"Señora Clara Chía sus problemas psiquiátricos no son derivados de Jordi Martín. A este informe psiquiátrico no le doy validez ninguna porque usted ni siquiera ha traído aquí al psiquiatra a que testifique", señaló.

De igual forma, Martín aseguró que el ministerio fiscal había sido muy duro con la pareja y que en todo momento ha defendido la libertad de expresión y la libertad del periodismo.

Además, detalló cómo le respondió al juez cuando Piqué y Clara dijeron que el periodista "solamente se dedicaba a tomarles fotos a ellos dos".

"Yo le he dicho a su señoría: 'señoría mire mi Instagram Tom Hanks, Leo Messi, Barack Obama… ósea en un mes yo solamente he estado con Clara Chía? No'", contestó Jordi.

Fiscal cuestiona a Clara Chía y a Piqué por publicar fotos

Clara Chía ha argumentado que le tiene fobia a la prensa y a la aparición mediática, por lo que el Fiscal la cuestionó en relación a ello pues cómo era posible que tuviera esa forbia cuando su novio hace públicas imágenes de ellos en redes sociales.

"Muy bien, hace menos de un mes, tu pareja Gerard Piqué, que tiene más de 30 millones de seguidores en Instagram, colgó una foto de ambos, entonces si tienes fobia a la prensa, a la aparición mediática, que tu pareja no cuelgue una foto contigo, que la cuelgue solo vale?", le señaló el Fiscal.

Asimismo, Martin manifestó que la novia de Piqué había caído en contradicciones al hablar sobre el inicio de sus problema psicológicos.

"Chía ha caído en contradicciones porque ella dice que los problemas psicológicos los tiene desde septiembre del año pasado, pero la Fiscal le ha dicho: 'señorita Clara, si la primera foto que Jordi le hace a usted y al señor Piqué es el 22 de agosto, como en menos de un mes tiene crisis de ansiedad y fobia?', contó el paparazzi.

Jordi también destacó la incongruencia de Clara al hacerse la víctima cuando al final del día ella fue quien decidió meterse en un matrimonio y no cualquier matrimonio, sino uno tan mediático como el que tenían Shakira y Gerard.

"Clara no puede ir con ese victimismo cuando se ha metido en un matrimonio. Al juez estas cosas le molestan, porque el juzgado está para juzgar asesinatos, violaciones, pero como ha dicho el juez: 'este tipo de tonterías aquí no se juzgan en los juzgados de lo penal'", detalló Martin.

Finalmente, explicó que si el juez le hubiera otorgado la orden de alejamiento que buscaba la pareja para que Jordi ya no pudiera abordarlos en la calle, se hubiera sentado un precedente muy malo en España.

"El Ministerio fiscal ha incidido muchísimo en la libertad de la prensa, si le hubieran dado la razón a Chía y a Gerard, hubiera sentado un precedente histórico aquí en España muy malo.

"El Ministerio Fiscal como bien ha dicho: no podemos darle la orden de alejamiento ni a Piqué ni a Clara porque sentaríamos un precedente muy malo", concluyó.