¿Cómo sigue Demi Lovato tras la sobredosis?

Una sobredosis de heroína llevó a Demi Lovato a ser hospitalizada de emergencia y esta situación alarmó a todos sus seres queridos además de sus fans.

El sitio TMZ reportó que los paramédicos hallaron a Demi inconsciente en su casa de Hollywood Hills y desató las alarmas por una recaída en su problema de adicciones.

Happy 4th!! 😉🇺🇸❤️💙 Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el 4 Jul, 2018 a las 1:27 PDT

Tras horas de incertidumbre y miles de mensajes de apoyo para la cantante, una cuenta administrada por quien dice ser su tía reveló el estado de salud de Demi.

@ddlovato and the whole family can’t thank you all enough, we appreciate it from the bottom of our heart ❤️ #PrayersForDemiLovato #PRAYFORDEMI pic.twitter.com/Jsxyv68vAP — kerissa dunn (@DunnKerissa) 25 de julio de 2018

"Me duele el corazón. Demi es mi vida y el hecho de que casi la perdimos hoy me asusta porque literalmente no tenemos idea de lo que está sucediendo en su vida y no podemos hacer mucho para ayudarla, rogamos mantenerla en sus oraciones", escribió Kerissa Dunn en sus redes.

Y agregó: "Demi está estable. Ella ha visto la cantidad de amor por ella en las redes sociales y quiere dar las gracias a todo el mundo por su apoyo".

We should all wrap our arms of love around Demi Lovato. I am so happy you’re alive. Thank God. If I know my monsters as well as I believe I do, we all wish you self-compassion and inner peace. And may you receive the love so many have for you. #ImConfidentInDemi Demi, I love you. — Lady Gaga (@ladygaga) 25 de julio de 2018 praying for @ddlovato and her health. When I was 14, she was an idol to me in how she spoke so openly about mental health. And now she continues to inspire thousands of young men and women with her body positivity messages. Addiction and mental illness doesn’t discriminate. 💔 — Lili Reinhart (@lilireinhart) 24 de julio de 2018 We love you Demi Lovato ❤️❤️ — iamcardib (@iamcardib) 24 de julio de 2018 Sending love and prayers to Demi Lovato 🙏 — Bruno Mars (@BrunoMars) 24 de julio de 2018 Praying for Demi Lovato 🙏🏼♥️

Very sad to hear this news... — Victoria Justice (@VictoriaJustice) 24 de julio de 2018 Praying for my girl @ddlovato you’re going to get through this ❤️🙏🏼 #prayfordemi — marshmello (@marshmellomusic) 24 de julio de 2018 you’re in my thoughts @ddlovato, sending you love ❤️ — camila (@Camila_Cabello) 24 de julio de 2018

Pero además de estas muestras de apoyo, hay algunos fans que advirtieron los problemas de Demi pues en el concierto que dio en California el pasado 22 de julio olvidó la letra de Sober, canción donde revela y expresa sus problemas de adicciones.

"Mamá lo siento, ya no estoy sobria y papá por favor perdóname por todas las bebidas derramadas en el suelo. Para los únicos que no me dejaron hemos estado en este camino antes: lo siento mucho, ya no estoy sobria", es parte de la letra de esta canción.

@fabletics Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el 22 May, 2018 a las 12:45 PDT

Demi sumaba ya seis años sobria pero dentro de este camino para combatir su enfermedad reveló que no era capaz de lograrlo.

"Llegué a un punto en el que o estaba drogada todo el tiempo o estaba pensando en las drogas", dijo en su documental.