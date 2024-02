¿Quién es Sonia Sahar? La mujer con la que Peso Pluma habría engañado a Nicki Nicole

Este martes se confirmó que Peso Pluma y Nicki Nicole terminaron su relación luego de que el cantante de corridos tumbados fuera visto de la mano con otra mujer.

Desde sus redes sociales, la cantante confirmó la ruptura con el "Doble P" con un mensaje que decía lo siguente: el respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta, lo que se respeta, se cuida.

"Cuando no te cuidan y no hay respeto, yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", concluyó la rapera.

OMG! De Peso Pluma a Taylor Swift: los memes que dejó la entrega de Premios Grammy 2024

¿Con quién fue visto Peso Pluma?

Ante esto surgieron varias especulaciones sobre quién es la mujer con la que se vio a "Doble P" caminando de la mano, y los internautas dieron rápidamente con la respuesta.

Presuntamente, Sonia Sahar es la persona que habría provocado la ruptura entre los artistas. Ella publicó un mensaje en sus historias de Instagram que podrían confirmar esta versión.

"No crean todo lo que se escucha en los medios, siempre hay dos lados de la historia", dijo.

Peso Pluma hizo lo que todo hombre ley haría, enamoro a la morra que no le hacía caso para luego humillarla en vísperas de San Valentín y dejarla por una mejor. Nicki Nicole regresa al basurero de donde la sacó Hassan. pic.twitter.com/hn6Fg3Fbi0 — Emisario Evo de Metal (@EmisarioGorgojo) February 13, 2024

La influencer tiene más de 50 mil seguidores en Instagram y suele compartir contenido de sus viajes, recientemente estuvo en Quintana Roo, México y en Las Vegas.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Desde que corrieron los rumores de la infidelidad de Peso Pluma a Nicki Nicole, la cantante eliminó de sus redes sociales las fotos que tenía con él.