Conductor peruano despide a un productor en plena transmisión; esto no lo es más polémico

Andrés Hurtado es un conductor peruano que se ha dado a conocer no por su carrera, sino por los comentarios bastante directos que suele hacer a todo tipo de personalidades.

Este fin de semana volvió a causar revuelo pues en el programa "Sábado con Andrés", donde se estaba llevando a cabo la nueva edición del Miss Perú: La Pre, el conductor destacó que en sus notas, una pregunta para las participantes estaba mal escrita.

Te podría interesar: Shakira y Lewis Hamilton, juntos por tercera vez, ¿serán ciertos los rumores de romance?

El cuestionamiento que debía hacer el conductor a la concursante era "¿cuál consideras que es tu mayor miedo?", pero en lugar de decir "miedo", decía "medio", lo cual hizo enfurecer a Hurtado.

El presentador no demoró en mostrar su intolerancia a los errores, pues en plena transmisión decidió despedir al productor del programa.

OMG! ¿Shakira prepara nuevo tema con Bizzarrap? Los artistas se reúnen en un estudio de grabación

"La pregunta está mal hecha, a ver, producción, frente al país yo no voy a quedar mal como conductor, (...) me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta porque no se trata de hacer un programa así como así, yo soy quien da la cara", dijo.

Ante esta situación, el conductor "invitó" al productor a dejar su puesto.

"Acá las cabezas se cortan inmediatamente, yo no puedo permitir errores", concluyó.

Andrés Hurtado despide al productor en directo durante la gala de Miss Perú 2023 pic.twitter.com/IAuk5KqNaJ — TVMASPI (@sebas_maspons) June 5, 2023

Esta no es la primera vez que el presentador de 58 años llama la atención por sus comentarios sin tapujos, pues anteriormente declaró en un programa en vivo que sus hijas no serían capaces de competir en el famoso certamen de belleza por "feitas".

“Cuánto hubiera querido que mis hijas concursen para Miss Perú, es que me salieron feítas (...) hay que hablar lo que es. Tú sabes que Josetty es más chancadita, la que puede es Génesis”, dijo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

A pesar de los comentarios de su padre, Josetty y Génesis son influencers reconocidas que trabajan con diversas marcas, en el caso de la primera, cuenta con más de 700 mil seguidores en Instagram.