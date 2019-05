Conoce la historia del fugaz "romance" de Angélica María y Bono, de U2

Tal parece que el flechazo entre Angélica María y Paul David Hewson, mejor conocido como Bono, se dio en un concierto de la emblemática banda de rock U2, así lo dio a conocer la actriz mexicana.

En una entrevista para el programa Ventaneando, Angélica María confesó que tuvo un fugaz "romance" con el cantante irlandés.

La actriz aclaró que todo sucedió en noviembre de 1992, en uno de los primeros conciertos de U2 en México. "Acompañé a mi hija Vale al concierto de U2, teníamos pases para el backstage, fue entonces cuando nos encontramos con Bono.

Angélica María dijo que le sorprendió la actitud de Bono, pues "todo el tiempo se comportó muy caballerosos, y además nos regaló pases para los próximos conciertos".

La actriz confesó que siguió viendo varios días al cantante, y aseguró que la invitó a cenar, incluso que la invitó a subir a cantar al escenario con él, sin embargo, nunca se concretó.

Después de que la estancia de Bono en México se terminara, Angélica dijo que siguió comunicándose con el cantante de rock durante varios años. " Luego de que terminara la gira de Bono en México, hablábamos por teléfono y fantaseábamos con vernos en algún momento, pero nunca sucedió".

Luego de que el amor entre Bono y la actriz no se "consumiera", y tras varios años de no tener contacto con el cantante, Angélica sólo recuerda al vocalista de U2 como un "hombre caballerosos, tímido, simpático y sensible".