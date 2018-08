Cosmopolitan rompe estándares con Tess Holliday en portada

Medidas 90-60 revienta sobresalen en todas las revistas sobre moda, pero llegaron las mujeres plus- size para renovar los estándares de belleza. La portada de la edición británica de Cosmopolitan, la revista para mujeres más vendida en el mundo, presenta ala supermodelo Tess Holliday.





Uf, ¡literalmente soy una chica Cosmo! No puedo creer que estoy diciendo eso. Gracias Cosmo UK por esta increíble oportunidad. Si hubiera visto un cuerpo como el mío en una revista cuando era más joven, habría cambiado mi vida.





Phew, I’m literally a COSMO GIRL!! Can’t believe I’m saying that! 😭😭

Thank you @CosmopolitanUK for this incredible opportunity 🙏🏻 If I saw a body like mine on this magazine when I was a young girl, it would have changed my life 💕

Issue hits stands 8/31! 🎉🎉🎉🎉 pic.twitter.com/sBYWY7nEwZ — Tess Holliday 🥀 (@Tess_Holliday) 29 de agosto de 2018

Hasta hace menos de una década, era prácticamente imposible ver en portadas de revistas como Cosmo a mujeres afrodescendientes, con alguna discapacidad, con cuerpos alejados de la norma de la delgadez, con condiciones de la piel como vitiligo o acné, de la tercera edad, con estrías y/o celulitis.

Golden hour ☀️✨ Wearing @prettylittlething Hair @hisvintagetouch Makeup @shablamgela 📷 @nickhollidayco Una publicación compartida por 👽 T E S S 👽 (@tessholliday) el 27 de Ago de 2018 a las 5:22 PDT

La estadounidense de talla 50 es una de las modelos que han cambiado los cánones de belleza que imperan en revistas de este tipo, Holliday ha sido un ejemplo para miles de mujeres y defensora del feminismo, la maternidad y la superficialidad.