Critican a Érika Buenfil por festejarse el Día del Padre y así responde

Érika Buenfil, ha respondido a las cientos de críticas que recibió a través de comentarios en redes sociales por festejarse el Día del Padre.

Este domingo 21 de junio, que se celebró el Día del Padre en Méxicoy la Buenfil compartió una fotografía en Instagram, en la que se pintó un bigote y se deseo un feliz día por la labor de padre y madre que ha tenido con su hijo Nicolás.

Ver esta publicación en Instagram Feliz Día del padre. ❤️ Una publicación compartida por Erika buenfil (@erikabuenfil50) el 20 de Jun de 2020 a las 10:10 PDT

En la publicación varios de sus seguidores se pronunciaron de manera negativa, criticándola y señalando que ella es mamá y no papá, por lo que a través de insta stories la actriz respondió:

"Sé que muchos pensarán que soy solo la madre de Nico y que no puedo ocupar el lugar del padre. También sé que le he explicado mucho que su papá nunca ha estado para apoyarlo. Pero después de 15 años merezco felicitarme por que he cubierto necesidades, he protegido todo con amor, le he enseñados desde andar en bici, hasta cuidarlo y educarlo para ser un gran muchacho", dijo Érika en sus historias de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram #Nyc. #tbt. #momentosinolvidables Una publicación compartida por Erika buenfil (@erikabuenfil50) el 21 de May de 2020 a las 8:29 PDT

La crianza de Nicolás no ha sido nada fácil para Érika Buenfil. Y es que incluso desde que estaba embarazada tuvo problemas, pues fue el momento en que se enteró que el padre del hijo que esperaba era casado: "Había salido en una revista la boda y la foto y todo y no querían que yo la viera... ", reveló durante una entrevista para Tlnovelas.

“Entonces sí soy todo para él y en esta cuarentena nos hemos unido más, solos, llenos de alegrías y sonrisas, hemos superado mil batallas. Entonces sí, feliz día para mí también, aunque se diga que no. Besos con cariño a todos los buenos hombres que sí han sabido cumplir con la hermosa tarea de ser padre”.

