Critican a Leonardo de Lozanne por comentario "discriminatorio" sobre Luis Miguel

Leonardo de Lozanne, vocalista de Fobia, fue criticado por usuarios de redes sociales luego de que hiciera un comentario en referencia a la música de Luis Miguel.

Hace unos días el cantante escribió en su twitter que su hijo mayor le pidió recomendaciones musicales, a lo cual él le recomendó a Led Zeppelin, AC/DC, The Doors, Hendrix, Queen, Bowie, entre otros.

Puedes leer: Toño Esquinca regresa a Alfa Radio para aclarar postura sobre AMLO

Sin embargo resaltó que tiene bajo observación a su hijo porque lo escuchó cantar una canción de Luis Miguel, e indicó que eso le preocupa.

Hoy Bruno, mi hijo mayor, me dijo: “Papá necesito que me ayudes con mi cultura musical.”

Y le receté de inmediato: Led Zepellin, Hendrix, Queen, Bowie, ACDC y The Doors.

Lo tengo bajo observación porque lo escuché cantar una rola de Luismi y eso si me preocupa... — Leonardo de Lozanne (@leodelozanne) 7 de agosto de 2018



"Hoy Bruno, mi hijo mayor, me dijo: papá necesito que me ayudes con mi cultura musical. Y le receté de inmediato a Led Zeppelin, Hendrix, Queen, Bowie, AC/DC y The Doors".

"Lo tengo bajo observación porque lo escuché cantar una rola de Luismi, y eso sí me preocupa", dijo el vocalista de Fobia.

En tanto los fans de Luismi salieron a su rescate e indicaron que el comentario de Leonardo es discriminatorio, sin embargo el cantante indicó que nunca hizo un comentario en contra de nadie y que sólo compartió música que a él le cambió la vida.