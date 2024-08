Critican a Miku por dar productos de marcas “poco conocidas” en su curso de maquillaje

La influencer Valeria Cuéllar, conocida en redes por su user “Miku”, se encuentra en medio de polémica por supuestamente vender productos cosméticos de marcas poco conocidas o “dudosa procedencia a estudiantes del curso de maquillaje que imparte.

Miku es una maquillista que adquirió popularidad en la plataforma Youtube, donde incursionó hace más de una década haciendo tutoriales de maquillaje. Tiempo después, decidió llevar su amor por el maquillaje a un nivel más alto al crear “Miku Cosmetics”, su propia marca de maquillaje que ya cerró.

Aunque no abandonó su sueño en la industria del maquillaje y abrió un curso para enseñar a las personas sobre este arte, sin embargo, recientemente la criticaron por varias situaciones relacionadas con sus cursos.

¿El maquillaje que da Miku en sus cursos es de mala calidad?

Durante un en vivo, Miku contó a sus seguidores que ya estaba por iniciar su curso de maquillaje profesional el cual incluye todo el material que se necesita.

“Desde mil 999 pesos al mes puedes estudiar la carrera de maquillaje con todo el material incluido”, le dijo a sus seguidores.

La primera crítica surgió porque a las personas les pareció que el precio de su curso es muy elevado, pese a que incluye el material, pues reveló que los productos que le ven a sus estudiantes los compra a muy bajo costo, lo que usuarios en redes consideraron como de “dudosa procedencia”.

En el video muestra varios productos como mascarillas que compró en tres pesos, paletas de sombras que le costaron entre 18 y 20 pesos cada una pero venderá en 40, así como lo que parece ser un gloss, de los que algunas piezas resultaron defectuosas.

No obstante, Miku hizo la aclaración de que prueba los productos y si algo no resulta como espera, no lo vende a sus estudiantes.

“Compré una caja de rímel, pero la abrí para probarlo y no me gustó, están muy feos. Estos rímel me costaron más o menos cinco pesos cada uno para venderlos en diez, pero no me gustaron y solamente van a ser para pura práctica”, contó en un video.

Además, en su video explicó que también tiene maquillaje de alta gama, pero para una maquillista es indispensable tener todo tipo de productos.

Sí te dedicas al maquillaje necesitas tener mucha variedad.

“Ya ven que compro de alta gama, o sea, sí tenemos Jeffree Star, sí todo eso, pero cuando maquillamos nosotras tenemos que usar todos porque hay clientas que quieren servicios muy económicos y ni modo que le digas que no”, reiteró la influencer.

Aún así, en redes hubo opiniones divididas entre quienes critican la poca seguridad que ofrecen los productos y quienes dicen que para practicar o empezar a maquillar esta bien no empezar con alta gama.

Críticas contra Miku

Desde el año pasado, Miku ha sido criticada en varias ocasiones. Aunque al principio las personas se mostraron empáticas con ella por el término de su relación después de ocho años, la revelación de algunos videos y comentarios de su parte pusieron en duda la historia en la que aseguró, fue su ex novio Mane quien ejerció violencia contra ella. De hecho, algunas personas señalan que hubo un cambio en la personalidad de Miku a raíz de su ruptura.

Este año también recibió ataques porque inició una nueva relación con un hombre 14 años más joven y con quien esta próxima a casarse, esto sin darse tiempo para "sanar" por lo que vivió con Mane.

Además, tras la reciente polémica con sus cursos, recordaron cuando las reseñas de su maquillaje fueron criticadas porque algunos productos caducaban muy rapído y algunas influencers los recibieron con hongos.